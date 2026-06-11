Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κοινή επιχείρηση των ελληνικών και κυπριακών Αρχών Ασφαλείας για τη χαρτογράφηση και την εξάρθρωση ενός σύνθετου τρομοκρατικού δικτύου της Χαμάς, το οποίο σχεδίαζε αιματηρές επιθέσεις σε πέντε ευρωπαϊκές πόλεις, ανάμεσα στις οποίες και η Αθήνα.

Η διεθνής έρευνα έφερε στο φως τη δράση κομβικών προσώπων, μυστικών συναντήσεων και «εκπαιδευτικών προγραμμάτων» στην Ασία, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο η οργάνωση επιχειρούσε να μεταφέρει την τρομοκρατική της δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Ο «Μαγείρας» και η στρατολόγηση στην Κρήτη

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση αναδεικνύεται ένας 38χρονος Παλαιστίνιος με το ψευδώνυμο «Μάγειρας», ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Ακτή του Κυβερνήτη στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, ο «Μάγειρας» φέρεται να οργάνωσε τον Αύγουστο του 2025 την αποστολή και εκπαίδευση μελών του δικτύου στη Μαλαισία, με αντικείμενο την παρασκευή εκρηκτικών υλών.

Μεταξύ των ατόμων που στρατολογήθηκαν ήταν και ένας 37χρονος Παλαιστίνιος ονόματι Γιουσέφ, ο οποίος διέμενε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και συνελήφθη από τις ελληνικές Αρχές. Ο Γιουσέφ απολογείται σήμερα στον εισαγγελέα. Ο «Μάγειρας» φέρεται να έπεισε τον 37χρονο να ταξιδέψει στην Κουάλα Λουμπούρ, προσφέροντάς του το πρόσχημα μιας εξασφαλισμένης εργασίας ως ηλεκτρολόγος, με μηνιαία αμοιβή 2.000 δολαρίων.

Το δρομολόγιο του τρόμου και η εκπαίδευση στην Ασία

Πριν φτάσει στη Μαλαισία, ο Γιουσέφ ταξίδεψε στην Ινδονησία, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με έναν 41χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο «σταθμάρχης» της Χαμάς στη Νοτιοανατολική Ασία.

Στη συνέχεια, ο 37χρονος παρακολούθησε εντατική δεκαήμερη εκπαίδευση στη χρήση και την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, έλαβε από τον «Μάγειρα» το ποσό των 10.000 δολαρίων, το οποίο προοριζόταν αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση σχεδιαζόμενης επίθεσης εναντίον ισραηλινού στόχου στην Αθήνα.

Οι οn-line παραγγελίες στα Πατήσια

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Γιουσέφ εγκαταστάθηκε σε διαμέρισμα στην περιοχή των Πατησίων και ξεκίνησε τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για το χτύπημα. Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, προχώρησε σε παραγγελίες εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Στο σπίτι του έφτασαν επιτυχώς:

Μία ζυγαριά ακριβείας

Ένας αναδευτήρας υλικών

Ωστόσο, το σχέδιο άρχισε να αποδομείται όταν οι Αρχές μπλόκαραν την παράδοση ενός δεύτερου δέματος, το οποίο περιείχε ποσότητα χημικού οξέος, απαραίτητου για τη σύνθεση των εκρηκτικών.

Ο «Γερμανός φαντομάς» και οι συναντήσεις στο Μπακσεχίρ

Η διάρθρωση του δικτύου δεν περιοριζόταν μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Οι έρευνες των μυστικών υπηρεσιών εστιάζουν παράλληλα σε έναν μυστηριώδη άνδρα, γνωστό ως «Γερμανό φαντομά», ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του κεντρικού χρηματοδότη της επιχείρησης.

Ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη, χρησιμοποιούσε γερμανικό αριθμό κινητού τηλεφώνου και όταν οι κυπριακές Αρχές συνέλαβαν τους δύο Παλαιστίνιους στα τέλη Μαΐου, διαπίστωσαν ότι διατηρούσαν τηλεφωνικές επαφές με γερμανικό κινητό. Η ταυτοποίηση της σύνδεσης οδήγησε τελικά στον συλληφθέντα της Κρήτης.

Μαρτυρία υπαλλήλου ξενοδοχείου στον Άγιο Νικόλαο, όπου εργαζόταν ο 37χρονος, αποκάλυψε επίσης ότι ο τελευταίος είχε πραγματοποιήσει πρόσφατα ταξίδι στη Γερμανία, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστός ο ακριβής σκοπός της μετακίνησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αποκάλυψη ότι στο σπίτι της Ακτής του Κυβερνήτη, όπου συνελήφθη ο «Μάγειρας», διέμενε και Γερμανός υπήκοος, ο οποίος φέρεται να παρείχε χρηματοδότηση στα μέλη του δικτύου.

Οι έρευνες επεκτείνονται και προς την Τουρκία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι δύο συλληφθέντες στην Κύπρο και ο φερόμενος «σταθμάρχης» της Χαμάς σε Μαλαισία και Ινδονησία πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε υπόγειο χώρο στη συνοικία Μπασακσεχίρ της Κωνσταντινούπολης. Εκεί σχεδίαζαν επιθέσεις σε Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Ταϊλάνδη και Μιανμάρ, καθιστώντας σαφές ότι η Χαμάς επιχειρούσε να ενεργοποιήσει έναν πλήρως λειτουργικό επιχειρησιακό βραχίονα στην καρδιά της Ευρώπης.