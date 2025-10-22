Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σοκαρισμένη η κοινωνία των Τρικάλων από την ανατριχιαστική δολοφονία της 54χρονης μητέρας από τον 18χρονο γιο της — μια πράξη που αποκαλύπτει την ωμότητα αλλά και το βάθος της οικογενειακής τραγωδίας.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες: η 54χρονη στραγγαλίστηκε με πετσέτα που ο δράστης έσφιξε γύρω από τον λαιμό της για αρκετά λεπτά, μέχρι να πάψει να ανασαίνει. Βρέθηκε αίμα στα αυτιά και στα μάτια της, ένδειξη του βασανιστικού και αργού τέλους που βρήκε στα χέρια του ίδιου της του παιδιού.

Ο 18χρονος πήρε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή 24/10 το μεσημέρι. Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Γείτονες περιγράφουν μια οικογένεια με προβλήματα: η 54χρονη, που σύμφωνα με όσους την ήξεραν «δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα», είχε χωρίσει και ο γιος ζούσε με τον πατέρα, επισκεπτόμενος τη μητέρα μαζί με την αδελφή του κάποιες σαββατοκύριακες. Οι τριβές ανάμεσά τους ήταν, όπως λένε, συχνές — πλην όμως κανείς δεν περίμενε την έκρηξη που οδήγησε στο φρικτό έγκλημα.

Κατά την περιγραφή του περιστατικού, το βράδυ της δολοφονίας οι δύο βρισκόντουσαν στο σαλόνι και έβλεπαν τηλεόραση. Χωρίς να προηγηθεί οτιδήποτε εμφανές, ο 18χρονος σηκώθηκε, μπήκε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα, επέστρεψε και —με ψυχραιμία που σοκάρει— τύλιξε την πετσέτα γύρω από τον λαιμό της μητέρας του και την έπνιξε. Αφού διαπράχθηκε το έγκλημα, τηλεφώνησε στην αστυνομία, ομολόγησε ό,τι είχε γίνει και περίμενε την άφιξη των αρχών στο σπίτι της δολοφονημένης γυναίκας, όπου και συνελήφθη.

Οι συνήγοροί του, όμως, σε γραπτή δήλωση προς το trikalavoice υπογραμμίζουν ότι ο εντολέας τους «δεν έχει καταθέσει ή παραδεχθεί οτιδήποτε». Οι δικηγόροι επισημαίνουν την υποχρέωση της υπεράσπισης να προστατεύσει την «εύθραυστη ιδιαιτερότητα» ενός νεαρού που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας οικογενειακής τραγωδίας με δύο θύματα, έως ότου «η επιστήμη και οι συνθήκες της τραγωδίας αναδειχθούν στις αληθινές τους διαστάσεις». Ακόμη, διαψεύδουν ότι υπάρχει κάποια κατάθεση ή δήθεν παραδοχή του κατηγορουμένου, όπως —λένε— ανακριβώς κυκλοφορεί σε μέσα ενημέρωσης.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή: οι ανακριτικές και δικαστικές ενέργειες θα φωτίσουν τα κίνητρα και τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος, ενώ η τοπική κοινωνία προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ μιας πράξης που ξεπερνά κάθε φαντασία.

με πληροφορίες από: trikalanews.gr