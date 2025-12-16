Η «Παιδική Χαρά», το φιλανθρωπικό σωματείο που βοηθά παιδιά που νοσούν έκανε μια ανάρτηση στο Facebook για ένα παιδάκι που έχει ανάγκη τη βοήθεια του κόσμου.

Η ανάρτηση για τον μικρό Γιώργο:

«Ο μικρός Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη χρειάζεται τη βοήθεια μας. Είμαστε η μοναδική ευκαιρία να σταθεί στα πόδια του και να περπατήσει.

Η μανούλα του, μας εξηγεί : «Ο γιος μας, ο Γιώργος, είναι μόλις 3 ετών. Ήρθε στη ζωή μας πρόωρα και λίγες μόλις ώρες μετά τη γέννησή του υπέστη οξεία ενδοεγκεφαλική αιμορραγία. Από τότε, η καθημερινότητά του –και η δική μας– άλλαξε για πάντα.

Η αιμορραγία του άφησε σοβαρές δυσκολίες στην κίνηση. Μέχρι σήμερα, ο μικρός μας δεν μπορεί να καθίσει, να σηκωθεί ή να σταθεί χωρίς στηρίξεις.

Η παιδονευρολόγος μας μάς πρότεινε φυσικοθεραπείες βάδισης με μηχανικό εξωσκελετό — όμως το κόστος του υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητές μας !

Ο μικρός μας χρειάζεται επίσης αμαξίδιο , ένα ειδικό κάθισμα μπάνιου με στηρίξεις, για να μπορεί να κάνει μπάνιο με ασφάλεια, καθώς και ορθοπεδικούς νάρθηκες απαραίτητους για την αποφυγή μελλοντικών παραμορφώσεων στα ποδαράκια του.

Ζητάμε τη βοήθειά σας με όλη τη δύναμη της καρδιάς μας!».

Οποίος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παρακάτω λογαριασμό που ανοίχτηκε για αυτόν τον σκοπό:

ALPHA BANK

IBAN : GR9401407010701002002029468 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ

Γιατί το καταθετηριο αποτελεί την απόδειξη της δωρεάς σας και θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του δωρητή.

IRIS : 698 7521 698

PayPal

https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness».