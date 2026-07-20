Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, εκπροσωπώντας την Εκκλησία της Ελλάδος, συμμετείχε σε αποστολή αλληλεγγύης του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στην Ουκρανία, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 17 Ιουλίου 2026.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με την 30ή επέτειο του Ουκρανικού Συμβουλίου Εκκλησιών και Θρησκευτικών Οργανώσεων, το οποίο αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 90% όλων των θρησκευτικών οργανώσεων και κοινοτήτων στην Ουκρανία.

Στην αντιπροσωπία συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, Rev. Prof. Dr. Jerry Pillay, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής του Π.Σ.Ε., Bishop Dr. Heinrich Bedford-Strohm, η κ. Karin van den Broeke, ως μέλος της Κεντρικής και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Π.Σ.Ε., καθώς και ο Γενικός Γραμματέας της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Conference of European Churches – CEC), Rev. Frank-Dieter Fischbach.

Σκοπός της επισκέψεως ήταν η έμπρακτη έκφραση της αλληλεγγύης των Εκκλησιών και των χριστιανικών Ομολογιών προς τον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, η ενημέρωση της αντιπροσωπίας για τις συνέπειες του συνεχιζόμενου πολέμου, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας με τις Εκκλησίες και τους θεσμούς της χώρας για την προώθηση της ειρήνης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανθρωπιστικής διακονίας.

Στο πλαίσιο της επισκέψεως, η αντιπροσωπία συναντήθηκε στο Κίεβο με τον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιο, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Πανουκρανικού Συμβουλίου Εκκλησιών και Θρησκευτικών Οργανώσεων (UCCRO).

Κατά την διάρκεια της συναντήσεως, ο κ. Επιφάνιος ενημέρωσε τα μέλη της αντιπροσωπίας για τις τραγικές συνέπειες της ρωσικής επιθετικότητας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις ανθρώπινες απώλειες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού, στις εκτεταμένες καταστροφές ναών και θρησκευτικών κτιρίων, καθώς και στις πρόσφατες σοβαρές ζημιές που υπέστη ο Καθεδρικός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου.

Ο Μακαριώτατος υπογράμμισε ότι, παρά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες, ο ουκρανικός λαός παραμένει σταθερός στον αγώνα του για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδος του, ευχαριστώντας παράλληλα το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών για τη διαρκή συμπαράσταση και τη σαφή υποστήριξή του προς τον ουκρανικό λαό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης και στη συμπλήρωση τριάντα ετών από την ίδρυση του Πανουκρανικού Συμβουλίου Εκκλησιών και Θρησκευτικών Οργανώσεων, το οποίο αποτελεί πρότυπο διαχριστιανικής και διαθρησκειακής συνεργασίας.

Παράλληλα, τα μέλη της αντιπροσωπίας επανέλαβαν την αμέριστη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, καταδίκασαν τη ρωσική επιθετικότητα ως παράνομη και ηθικά απαράδεκτη, ενώ υπογράμμισαν ότι η θρησκεία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέσο δικαιολόγησης του πολέμου.

Ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ μετέφερε προς τον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιο τις αδελφικές ευχές του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκφράζοντας παράλληλα την ειλικρινή αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, διαβεβαιώνοντας ότι προσεύχεται αδιαλείπτως για την επικράτηση της ειρήνης, την ανακούφιση των θυμάτων του πολέμου και την ταχεία αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της ασφάλειας στην περιοχή.

Στο πλαίσιο της επισκέψεως πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με τον Επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας της Ουκρανίας για την Εθνοπολιτική και την Ελευθερία της Συνείδησης (DESS) κ. Βίκτορ Γελένσκι και την Αναπληρώτρια Επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας κ. Ολένα Κοβάλσκα, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Ουκρανίας κ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά τις συνομιλίες εξετάσθηκαν οι επιπτώσεις του πολέμου στη θρησκευτική ζωή της χώρας, η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας, η κατάσταση των Εκκλησιών στις προσωρινά κατεχόμενες περιοχές, καθώς και οι μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί περισσότεροι από οκτακόσιοι ναοί και χώροι λατρείας και οι απώλειες δεκάδων κληρικών.

Παράλληλα, αναλύθηκε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις θρησκευτικές οργανώσεις, ενώ η ουκρανική πλευρά παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για την προστασία της συνταγματικής τάξεως και της θρησκευτικής ελευθερίας.

Η αντιπροσωπία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών επανέλαβε τη σταθερή υποστήριξή της προς τον ουκρανικό λαό, εκφράζοντας τη βούληση για συνέχιση της συνεργασίας με τις Εκκλησίες και τους θεσμούς της χώρας στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας, της κοινωνικής διακονίας, της υπεράσπισης της θρησκευτικής ελευθερίας και της προώθησης της ειρήνης.

Στο πλαίσιο της αποστολής, η αντιπροσωπία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών πραγματοποίησε επίσης συνάντηση με εκπροσώπους της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (UOC) και συγκεκριμένα με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τσερνιβτσί και Μπουκοβίνας κ. Μελέτιο, Πρόεδρο του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων και εκπρόσωπο του Μητροπολίτου Κιέβου κ. Ονουφρίου.

Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως, τα μέλη της αντιπροσωπίας ενημερώθηκαν για τις επιπτώσεις του πολέμου στις ενορίες, τους κληρικούς και τους πιστούς της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και για τις δυσκολίες και τις πιέσεις που αντιμετωπίζει η Εκκλησία στο σημερινό ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον.

Παράλληλα, παρουσιάσθηκαν οι θέσεις της Εκκλησίας σχετικά με την πλήρη αποκοπή κάθε διοικητικής εξάρτησης από το Πατριαρχείο Μόσχας, καθώς και η απόφαση του Μητροπολίτου κ. Ονουφρίου να αποχωρήσει από την Ιερά Σύνοδο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πνεύμα ειλικρινούς διαλόγου και αμοιβαίου σεβασμού.

Οι συναντήσεις της αντιπροσωπίας και με τις δύο μεγάλες ορθόδοξες εκκλησιαστικές κοινότητες της Ουκρανίας, καταδεικνύει τον σταθερό προσανατολισμό του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών να διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις πλευρές, υπηρετώντας τον διάλογο, την καταλλαγή και την ειρήνη.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών έχει διατυπώσει με σαφήνεια τη θέση του, καταδικάζοντας απερίφραστα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και απευθύνοντας διαρκή έκκληση για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, την επικράτηση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την ανακούφιση του δοκιμαζόμενου ουκρανικού λαού.