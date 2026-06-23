Σε ριζική αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού χάρτη προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων μονάδων, αλλά και απαραίτητες συγχωνεύσεις ή καταργήσεις, με στόχο την προσαρμογή στις σύγχρονες δημογραφικές συνθήκες.

Οι αλλαγές, που φέρουν την υπογραφή της αρμόδιας Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών των τοπικών κοινωνιών, δίνοντας παράλληλα ξεχωριστή έμφαση στην αναβάθμιση των δομών Ειδικής Αγωγής.

Η δήλωση της Σοφίας Ζαχαράκη

«Σχεδιάζουμε το μέλλον της Δημόσιας Παιδείας με γνώμονα το όφελος των μαθητών και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Η ίδρυση νέων σχολείων, η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και η αναδιοργάνωση του δικτύου αποτελούν κομμάτια μιας ενιαίας στρατηγικής για ένα πιο δίκαιο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δέσμευσή μας είναι κάθε παιδί, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, να έχει πρόσβαση σε ένα ποιοτικό, ασφαλές και σύγχρονο σχολικό περιβάλλον».

Οι ανακατατάξεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Στο επίπεδο των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων, οι βασικές ρυθμίσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Νέο Σχολείο: Ξεκινά τη λειτουργία του το 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βόθωνα στη Θήρα.

Προαγωγές: Αναβαθμίζονται 7 Νηπιαγωγεία και 31 Δημοτικά Σχολεία, λόγω αυξημένης προσέλευσης μαθητών.

Συγχωνεύσεις: 70 Νηπιαγωγεία συνενώνονται σε 33 νέες δομές, ενώ 12 Δημοτικά Σχολεία συγχωνεύονται σε 6 μονάδες, εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού παιδιών.

Υποβιβασμοί: Μειώνεται η οργανικότητα σε 40 Νηπιαγωγεία και 106 Δημοτικά Σχολεία.

Καταργήσεις: Τίθεται οριστικό τέλος στη λειτουργία 43 Νηπιαγωγείων και 32 Δημοτικών, τα οποία στην πλειονότητά τους βρίσκονταν ήδη σε αναστολή λόγω έλλειψης μαθητών.

Οι νέες μονάδες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προβλέπεται η ίδρυση 10 νέων σχολείων:

Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας (Έβρος)

3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καματερού (Γ’ Αθήνας)

Εσπερινό Γυμνάσιο Αλμυρού (Μαγνησία)

4ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πολίχνης (Δυτική Θεσσαλονίκη)

Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ασημίου (Ηράκλειο)

Ημερήσιο Γυμνάσιο Πλακιά (Ρέθυμνο)

Ημερήσιο Γυμνάσιο Παστίδας (Ρόδος)

Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου (Κυκλάδες)

2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Θήρας (Εμπορειό Κυκλάδων)

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Νάουσας (Ημαθία)

Παράλληλα, για τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής συνέχειας, ιδρύονται Λυκειακές Τάξεις στα Μουσικά Γυμνάσια Δυτικής Λέσβου και Ηγουμενίτσας, στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας και στο Εσπερινό Γυμνάσιο Κορίνθου.

Ενίσχυση και επενδύσεις στην Ειδική Αγωγή

Με στόχο τη συμπερίληψη και την παροχή ίσων ευκαιριών, ο τομέας της Ειδικής Αγωγής ενισχύεται σημαντικά:

Ιδρύονται 5 νέα Ειδικά Σχολεία: Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών (Ροδόπη), το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου (Μαγνησία), το Ειδικό Νηπιαγωγείο Μονολόφου (Δυτική Θεσσαλονίκη), το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λέρου.

Αναβάθμιση: Προάγονται και μετονομάζονται 14 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Πρωτοβάθμιας βαθμίδας.

Καταργήσεις: Καταργούνται 2 ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες δεν είχαν ενεργοποιηθεί ποτέ από την ίδρυσή τους.