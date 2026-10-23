O Βρετανός Πρέσβης στην Ελλάδα, Στήβεν Λίλλι CMG, επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, αναλαμβάνοντας έτσι τα καθήκοντά του στην πρεσβεία.

Με μια χαριτωμένη προφορά στα ελληνικά, έβγαλε τον πρώτο του λόγο ως Πρέσβης. Τόνισε τη σημασία της σχέσης Ελλάδας – Βρετανίας και τους δεσμούς που ενώνουν τους δύο λαούς.

Επισήμανε τη γεωπολιτική αβεβαιότητα των καιρών, ενώ δε δίστασε να δηλώσει την επιθυμία του να ταξιδέψει και να γνωρίσει όλη τη χώρα.

Τέλος, σημείωσε την επιθυμία να υπάρξει στρατιωτική σύμπλευση μεταξύ Ελλάδας – Βρετανίας.