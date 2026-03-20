To Propeller Club Πειραιά τίμησε με την ανώτατη διάκριση του, το βραβείο Alfonse Sasseville, τον Νικόλαο Δ. Πατέρα. Παράλληλα, ο Όμιλος ανακήρυξε τον Έλληνα εφοπλιστή, επίτιμο μέλος του.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια γεύματος που παρέθεσε ο Έλληνας πλοιοκτήτης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Club, στα κεντρικά γραφεία της Contships.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Propeller Club Πειραιά στα κοινωνικά δίκτυα, η απόφαση του Club έρχεται ως αποτέλεσμα της πολυετούς παρουσίας του κ. Πατέρα στη διεθνή ναυτιλία, καθώς και της έμπρακτης στήριξής του στην εγχώρια ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα. Ακόμη, αναγνωρίστηκε το κοινωνικό έργο που υλοποιεί σταθερά μέσω του Ιδρύματος «Νικόλαος Δ. Πατέρας».

Το Propeller Club Πειραιά έκλεισε την ανάρτησή του, γράφοντας: «Ένα θερμό ευχαριστώ στον κ. Πατέρα για τη θερμή φιλοξενία του στα κεντρικά γραφεία της Contships και για μια πραγματικά αξέχαστη περίσταση».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Propeller Club Πειραιά: