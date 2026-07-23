Ο χρόνος δε στάθηκε ικανός να αμβλύνει τον πόνο ούτε να σβήσει τις εικόνες από την εθνική τραγωδία στο Μάτι στις 23ης Ιουλίου 2018. Οκτώ χρόνια μετά, για τους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους, η μέρα εκείνη παραμένει μια ανοιχτή πληγή.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος, που έχασε τη μητέρα του στη φονική πυρκαγιά, μιλά στο politica.gr καταθέτοντας μια συγκλονιστική μαρτυρία. Η αναφορά του στα αταυτοποίητα ανθρώπινα λείψανα στον ομαδικό τάφο της Νέας Μάκρης αποτυπώνει το δράμα που βιώνουν ακόμα οι συγγενείς των θυμάτων:

«Αν είναι ένα χέρι της μάνας μου, το θέλω να το βάλω στον τάφο της.»

Οι μνήμες από την ημέρα εκείνη παραμένουν ανεξίτηλες, όσο κι αν περνούν τα χρόνια. Όπως σημειώνει ο ίδιος:

«Και Αλτσχάιμερ να είχαμε, με τόσα πτώματα στους δρόμους θα ερχόταν ξανά στη μνήμη μας όλη η τρομακτική εικόνα της τραγωδίας. Οκτώ χρόνια είναι για εσάς. Για εμάς είναι μία μέρα.»

Παράλληλα, εκφράζει τη σφοδρή οργή του για τους χειρισμούς της τότε κυβέρνησης και τη διαβόητη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, την ώρα που οι κάτοικοι βίωναν την απόλυτη καταστροφή:

«Ο Αλέξης Τσίπρας και οι υπουργοί του έλεγαν ότι δεν υπήρχαν νεκροί. Εκείνη ακριβώς την ώρα εγώ περπατούσα μπροστά από απανθρακωμένα πτώματα. Μας κορόιδεψαν. Όμως είμαστε ακόμη εδώ και συνεχίζουμε να διεκδικούμε το δίκιο μας.»

Η απώλεια δεν περιορίστηκε μόνο στις ανθρώπινες ζωές, αλλά επεκτάθηκε στην ίδια την καθημερινότητα και την ταυτότητα των επιζώντων:

«Την ημέρα που θα έθαβα τη μητέρα μου, έψαχνα από συγγενείς και φίλους να βρω έστω μία φωτογραφία της. Δεν είχα ούτε μία. Είχαν καεί τα πάντα. Μετά την τραγωδία έπρεπε να αποδείξουμε ακόμη και ότι υπάρχουμε.»

Παρά το μέγεθος της τραγωδίας, οι οικογένειες των θυμάτων επέλεξαν συνειδητά να κρατήσουν την υπόθεση μακριά από κομματικές αντιπαραθέσεις, ζητώντας μόνο την απόδοση ευθυνών:

«Δεν αφήσαμε ποτέ να πολιτικοποιηθεί το Μάτι. Ζητούσαμε μόνο δικαιοσύνη. Γι’ αυτό και κατακτήσαμε το σεβασμό όλων των Ελλήνων. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν μπήκαν ποτέ στο κάδρο των κατηγορουμένων. Ο τότε υπουργός Νίκος Τόσκας δεν κατηγορήθηκε ποτέ για τίποτα.»

Ο δικαστικός αγώνας συνεχίζεται, με τις επόμενες εκδικάσεις να πλησιάζουν. Για τους ανθρώπους του Ματιού, το αίτημα παραμένει ξεκάθαρο:

«Περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Δε ζητάμε εκδίκηση. Ζητάμε δικαιοσύνη.»