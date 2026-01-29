Νέα βόμβα στην υπόθεση της τραγωδίας με τους επτά νεκρούς φιλάθλους στη Ρουμανία προκαλεί δημοσίευμα της τοπικής ιστοσελίδας news.ro, που εδρεύει στην Τιμισοάρα. Το δημοσίευμα, που επικαλείται εκπρόσωπο της τοπικής Εισαγγελίας, αναφέρει πως ο οδηγός του βαν είχε κάνει κατανάλωση κοκαΐνης, κάνναβης, αλλά και αλκοόλ.

Σημειώνεται πως 24 ώρες πριν και πάλι τοπικό ΜΜΕ, είχε αποκαλύψει πως οι αστυνομικές Αρχές και οι διασώστες είχαν εντοπίσει ναρκωτικές ουσίες εντός του μοιραίου βαν. Η ίδια ιστοσελίδα, news.ro, επισημαίνει πως συνεχίζονται οι έρευνες για να διαλευκανθεί πλήρως το εάν ή όχι είχε μπλοκαριστεί το τιμόνι του μοιραίου οχήματος.

