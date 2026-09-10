Μπροστά σε ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν κάτοικοι και επισκέπτες στα Εξάρχεια, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, όταν είδαν ένα φίδι να κινείται με άνεση ανάμεσα σε γλάστρες στο κέντρο της Αθήνας.

Σε σχετική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ΑΝΙΜΑ σχολίασε το συμβάν με δόση χιούμορ, δίνοντας παράλληλα πολύτιμες πληροφορίες για την πανίδα της πρωτεύουσας:

«O όφις των Εξαρχείων! Έκοβε βόλτες ανάμεσα σε γλάστρες στα Εξάρχεια, τον περισυνέλεξε η Πυροσβεστική και μας τον παρέδωσε. Πρόκειται για ένα λιμνόφιδο, είμαστε σε επικοινωνία με την Ερπετολογική Εταιρεία για το πού θα απελευθερωθεί».

Γιατί εμφανίζονται φίδια στο κέντρο της Αθήνας

Όπως διευκρινίζουν οι ειδικοί της ΑΝΙΜΑ, η παρουσία ερπετών στο αστικό ιστό της Αθήνας και ειδικότερα σε ιστορικές γειτονιές όπως τα Εξάρχεια δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο, αν και η παρουσία συγκεκριμένα λιμνόφιδου θεωρείται σπάνια.

Στους ακάλυπτους χώρους της Αθήνας εντοπίζονται κυρίως λαφιάτες ή σαΐτες.

Τα ερπετά αυτά αξιοποιούν ως καταφύγιο τους εγκαταλελειμμένους ακάλυπτους χώρους και τα παλιά σπίτια και τρέφονται με ποντίκια, διάφορα έντομα και νεοσσούς.

Το λιμνόφιδο (Natrix tessellata), ως είδος που συνδέεται άμεσα με υδάτινα οικοσυστήματα, δεν μπορεί να επιβιώσει μακροπρόθεσμα στο τσιμέντο της πόλης.

Για τον λόγο αυτό, η ΑΝΙΜΑ σε συνεργασία με την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία συντονίζουν την άμεση μεταφορά του σε κατάλληλο υδροβιότοπο, όπου θα απελευθερωθεί με ασφάλεια.

Ολόκληρη η ανάρτηση της ΑΝΙΜΑ αναφέρει:

«O όφις των Εξαρχείων!

Χτες έκοβε βόλτες ανάμεσα σε γλάστρες στα Εξάρχεια, τον περισυνέλεξε η Πυροσβεστική και μας τον παρέδωσε.

Πρόκειται για ένα λιμνόφιδο, είμαστε σε επικοινωνία με τη Ερπετολογική Εταιρεία για το πού θα απελευθερωθεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται φίδι στα Εξάρχεια, αλλά συνήθως πρόκειται για λαφιάτες ή σαΐτες. Τα ζώα αυτά ζουν συχνά σε ακάλυπτους και παλιά σπίτια, τρώνε ποντίκια, διάφορα έντομα, νεοσσούς».