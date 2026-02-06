Στην Εισαγγελία Αθηνών διαβιβάστηκε το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος όσον αφορά την υπόθεση υπεξαίρεσης στην οποία εμπλέκεται ο Γιάννης Παναγόπουλος. Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ελέγχεται για δύο κακουργήματα, αυτά της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Από τις Αρχές ελέγχονται και άλλα πέντε άτομα.

Συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορά την υπεξαίρεση δύο εκατομμυρίων ευρώ, από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι λογαριασμοί, οι θυρίδες και τα ακίνητα των έξι προσώπων έχουν δεσμευτεί.

Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος απαγορεύτηκε η εκποίηση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων, όπως για παράδειγμα «οικόπεδο 2.001 μέτρων εντός του οικισμού του Αγίου Στεφάνου, με ανεγερθείσα οικία».

Η διακίνηση των 2 εκατομμυρίων

Μισό εκατομμύριο ευρώ βρέθηκε να διακινείται από τον έναν εταιρικό λογαριασμό στον άλλον και το υπόλοιπο 1,5 εκατ. ευρώ βρέθηκε να μεταφέρεται από τους ατομικούς λογαριασμούς των έξι ελεγχόμενων φυσικών προσώπων και από εκεί να γίνονται εκτεταμένες τραπεζικές αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών.

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει ήδη ολοκληρωθεί και διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, η οποία πλέον αναλαμβάνει την ποινική διερεύνηση για τα δύο σοβαρά κακουργήματα.

Το ύψος των κονδυλίων που φέρεται να διακινήθηκε με τις δραστηριότητες εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 2.096.344,19 ευρώ.

Οι εταιρείες «οχήματα»

Η Αρχή χαρτογράφησε τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, η οποία περιλάμβανε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και τη χρήση ενδιάμεσων εταιρικών σχημάτων στα οποία διοχετεύονταν συστηματικά κεφάλαια. Οι εταιρείες αυτές εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, οι απευθείας αναθέσεις, δεν είχαν αναρτηθεί στη «Διαύγεια». Όπως προέκυψε, όλες αυτές οι εταιρείες «οχήματα» δεν λειτουργούσαν νομίμως ή δεν είχαν δραστηριότητα.

Σε διαγωνιστικές διαδικασίες διαπιστώθηκε ότι οι ίδιες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ενώ επιλέγονταν ως ανάδοχοι από Επιτροπές στις οποίες προήδρευε ο ίδιος ο Παναγόπουλος. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν διέθεταν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι λειτουργούσαν ως εταιρείες-οχήματα.

Μέρος των κονδυλίων φέρεται να αναλαμβανόταν σε μετρητά, ενώ διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς συνδεδεμένων φυσικών προσώπων χωρίς νόμιμη αιτιολόγηση, καθώς και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατά την Αρχή, τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης, και της τελικής ιδιοποίησης, των κεφαλαίων.

Η έμμεση εμπλοκή πρώην Γ.Γ. του υπουργείου Εργασίας και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ

Αξίζει να αναφέρουμε πως, σύμφωνα με το Mega, ένα από τα έξι πρόσωπα που εμπλέκονται είναι δημοσιογράφος. Πρόκειται για τον Γιώργο Κακούση που παρουσίαζε εκπομπή στην ΕΡΤ και σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρεθεί σήμερα εκτός Δημόσιας Τηλεόρασης.

Παράλληλα, στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκεται εμμέσως πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, μέσω του συζύγου της, ενώ από τις Αρχές ελέγχονται επίσης ο ιδιοκτήτης μιας εταιρείας επικοινωνίας, καθώς και δύο αδέρφια που δραστηριοποιούνται σε εταιρεία εκτυπώσεων.