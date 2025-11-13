O Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας που έχασε άδικα τον 21χρονο γιό του, Ντένι στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ήταν καλεσμένος στην διαδικτυακή εκπομπή της Ψυχολόγου και Κλινικής Υπνοθεραπεύτριας, Άντζυ Λουπέσκου.

Η συνάντηση αυτή έκανε τον γύρο του διαδικτύου και δημιούργησε πολλά ερωτηματικά στον κόσμο.

Από απόσπασμα της συνάντησής τους στο Tik Tok φαίνεται η υπνοθεραπεύτρια να λέει στον Πάνο Ρούτσι:

«Το παιδί αυτό είχε τρεις κινδύνους στη ζωή του. Ήταν πανέξυπνο παιδί, καλλιτεχνικό. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν αγαπητό σε όλους, συμβούλευε τα άλλα παιδιά, έδινε ακόμα και το ψωμί που έτρωγε στα άλλα παιδιά, αλλά είχε τρεις κινδύνους. Δηλαδή σε ηλικία 2,5 χρονών το παιδί αυτό κινδύνεψε. Σε ηλικία 4 με 6 χρονών ήταν μία ηλικία που το παιδί αυτό κρύωνε συνεχώς, είχε διάφορα προβλήματα με το αναπνευστικό του με ιώσεις κλπ. Στα 12 με 13 και μετά έχουμε τη χρονολογία αυτή πριν φτάσει στο θάνατο το παιδί αυτό πέρασε διάφορες φάσεις που η ζωή του είχε επικινδυνότητα και στο παιδί αυτό του άρεσε η ταχύτητα».

Δείτε το απόσπασμα:

Πρόσθεσε ακόμα τα εξής: «Και εάν δεν έφευγε από το ατύχημα αυτό, θα έφευγε πάλι από τροχαίο. Ηταν πεπρωμένο στο παιδί αυτό. Στα 16 του στο παιδί αυτό φαίνεται πλέον ότι η γραμμή του πεπρωμένου του θα φτάσει σύντομα στο τέλος του μετά από 3-4 χρόνια. Δηλαδή είναι όλα τα πράγματα στη ζωή μας, σας βάζω τώρα σε κομμάτια τώρα διαισθητικά που εσείς είστε ένας πονεμένος πατέρας που χάσατε το παιδί σας, αλλά εγώ επειδή σας βλέπω απέναντι μου, πρέπει να σας μιλήσω και να σας βοηθήσω. Ο σκοπός της εκπομπής μας να έρθετε να πείτε τον πόνο σας και να βρείτε το δίκιο σας. Ο σκοπός είναι πώς εγώ βοηθάω εσάς».

Αρνητικά πολλά σχόλια χρηστών κάτω από την ανάρτηση της Λουπέσκου

