Με μια σπαραξικάρδια ανάρτηση στα social media, η Κατερίνα Γεμιστού, αδελφή του αδικοχαμένου Νικήτα, θέλησε να τον αποχαιρετήσει, λίγες ώρες μετά το στερνό αντίο.

Η σπαρακτική ανάρτησή της ραγίζει καρδιές, καθώς αποτυπώνει τον ανείπωτο πόνο που βιώνει η ίδια αλλά και η οικογένειά της, για τον άδικο χαμό του παλικαριού τους.

«Ο παράδεισος κέρδισε έναν άγγελο, αλλά εγώ έχασα τον κόσμο μου. Καλό ταξίδι στο φως ζωή μου, που έφυγες και με άφησες εδώ μόνη μου, μα εγώ δε σου κρατώ κακία γιατί ξέρω πως θα με προσέχεις από εκεί πάνω. Σ’ αγαπώ, καλή αντάμωση αντράκι μου…», έγραψε η αδελφή του 21χρονου, αναρτώντας μία κοινή φωτογραφία τους.

Τα συγκλονιστικά λόγια του Μητροπολίτη Ρεθύμνου στην κηδεία

«Εκεί που πας τώρα παιδί μου, δεν θα κινδυνεύεις από κανέναν. Η Παναγία θα σε κρατάει στην αγκαλιά της». Με αυτά τα συγκλονιστικά λόγια ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Πρόδρομος αποχαιρέτησε τον Νικήστρατο, στο τελευταίο αντίο που βύθισε στο πένθος ολόκληρο τον Χώνο Μυλοποτάμου, όπου το μεσημέρι έλαβε χώρα η κηδεία του παλικαριού.

«Όχι άλλο αίμα. Δεν είναι αυτή η Κρήτη», τόνισε επίσης στον επικήδειό του ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ενάντια στην οπλοχρησία και τη βία που συνεχίζουν να ματώνουν το νησί.