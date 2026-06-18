Ο ιδρυτής της ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου», Αντώνιος Παπανικολάου, η σύζυγός του, Σταματία Γεωργαντή, και ένας υπάλληλος της οργάνωσης παραπέμπονται οριστικά σε δίκη για σοβαρά κακουργήματα οικονομικής φύσεως, με το δικαστικό βούλευμα 2293/2026 του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Οι δικαστές έκαναν δεκτή την εισαγγελική πρόταση που αφορούσε υπεξαιρέσεις, κακοδιαχείριση και ατασθαλίες στα ταμεία της δομής, διατάσσοντας την εκδίκαση της υπόθεσης από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Οι κατηγορίες και τα περιοριστικά μέτρα

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μια σειρά από βαρύτατα αδικήματα που αποδίδονται στους εμπλεκόμενους ανά περίπτωση:

Απιστία κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος (και ηθική αυτουργία ή συνέργεια σε αυτήν).

Υπεξαίρεση αντικειμένου που είχαν εμπιστευθεί στον υπαίτιο ως διαχειριστή ξένης περιουσίας κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα) και ηθική αυτουργία σε αυτήν.

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Παράλληλα, το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατήρηση του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, τόσο για τον πατέρα Αντώνιο, όσο και για την πρεσβυτέρα.

Ο ρόλος του κληρικού και οι επίμαχες δαπάνες

Σύμφωνα με το βούλευμα, ο κληρικός είχε τον απόλυτο έλεγχο και έπαιρνε όλες τις οικονομικές αποφάσεις, χρησιμοποιώντας τη σύζυγό του, η οποία είχε τη θέση της Προέδρου και νόμιμης εκπροσώπου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ως εκτελεστικό όργανο. Ο Εισαγγελέας σημειώνει ότι ο πατέρας Αντώνιος, με επίμονη πειθώ, ώθησε τη σύζυγό του σε ενέργειες που ζημίωσαν την περιουσία του οργανισμού, παραβιάζοντας τους κανόνες χρηστής διαχείρισης.

Στις συγκεκριμένες πράξεις που καταλογίζονται στο ζευγάρι, περιλαμβάνονται εργασίες αποπεράτωσης σε ιδιόκτητο ακίνητο του κληρικού με πόρους της Κιβωτού, καθώς και η πρόσληψη υπαλλήλου (που πληρωνόταν από την ΜΚΟ) για τη συντήρηση του εν λόγω σπιτιού.

Επιπλέον, εξετάζονται αδικαιολόγητες πληρωμές και συγκεκριμένα, η καταβολή 200.000 ευρώ από τους λογαριασμούς της οργάνωσης προς τον κατηγορούμενο υπάλληλο, χωρίς εκείνος να προσφέρει υπηρεσίες αντίστοιχης αξίας, αλλά και η δαπάνη 100.000 ευρώ για την αγοραπωλησία ακινήτων από τον ιδρυτή της δομής.

Υπεξαίρεση δωρεών και κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία

Το βούλευμα εστιάζει επίσης σε ποσά ύψους 225.000 ευρώ που συνδέονται με την κατηγορία του ξεπλύματος χρήματος, καθώς και σε δύο άλλες μεγάλες περιπτώσεις υπεξαίρεσης.

Πιο αναλυτικά, η Σταματία Γεωργαντή κατηγορείται για την παράνομη ιδιοποίηση περίπου 100.000 ευρώ από δωρεές. Το ποσό αυτό χρησιμοποιήθηκε για τα έξοδα διαβίωσης της οικογένειας, ώστε να μην ξοδεύονται οι μισθοί του πατέρα Αντώνιου, οι οποίοι αποταμιεύονταν στους προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Παράλληλα, οι δικαστές τονίζουν ότι η πρεσβυτέρα, καθ’ υπόδειξη του συζύγου της, άδειασε τραπεζική θυρίδα της Κιβωτού στην Αθήνα, τοποθετώντας μετρητά και τιμαλφή σε τσάντες, τα οποία ουδέποτε παραδόθηκαν στην προσωρινή διοίκηση. Επιπλέον, παρακρατήθηκαν παράνομα άλλα αντικείμενα της ΜΚΟ, αξίας 305.000 ευρώ, τα οποία η κατηγορουμένη είχε αποκρύψει σε μυστική κρύπτη παρακείμενου διαμερίσματος, στην οποία είχε πρόσβαση αποκλειστικά η ίδια.

Η παρούσα δικογραφία για τα οικονομικά είναι η τρίτη κατά σειρά για την «Κιβωτό του Κόσμου». Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας Αντώνιος έχει ήδη καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό για τη δικογραφία που αφορά σωματικές κακοποιήσεις και σκληρές τιμωρίες σε βάρος τροφίμων, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος δύο ανηλίκων αγοριών.