Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

«Την προηγούμενη Κυριακή μιλούσαμε όλη μέρα μέσω τηλεφώνου. Είχαμε επαφή αλλά μετά τις 16.00 το απόγευμα όλα άλλαξαν», λέει σε δηλώσεις του στο Zougla.gr ο πατέρας του Αλέξη Τσικόπουλου, του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, ο οποίος αγνοείται εδώ και μια εβδομάδα.

«Στις 16.00 μιλήσαμε και κατάλαβα ότι δεν ήταν καλά. Μου το είπε και μου ζήτησε να πάω να τον δω. Κάναμε συμφωνία και του είπα πως εάν προκύψει κάτι άλλο, να με ενημερώσει. Αμέσως έβγαλα εισιτήριο για να ταξιδέψω στο Ηράκλειο το ίδιο βράδυ, αλλά στις 20.00 μου τηλεφώνησε εκ νέου και μου είπε ότι δεν με χρειάζεται», προσθέτει ο Γιώργος Τσικόπουλος.

Ο πατέρας του περιγράφει στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα όλες εκείνες τις ώρες αγωνίας μέχρι να φτάσει στο Ηράκλειο, όπου διαπίστωσε τελικά πως το κινητό του γιου του ήταν κλειστό. Ακόμα, με απόλυτη ειλικρίνεια, ο διακεκριμένος γιατρός, Γιώργος Τσικόπουλος, απαντά στο ερώτημα για το τι μπορεί να συνέβη στον γιο του.

Ακούστε όλα όσα είπε:

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού, που αγνοείται από την Κυριακή. Αστυνομία και ΕΜΑΚ «χτενίζουν» με drone την ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα, όπου την περασμένη Τετάρτη εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του, ενώ νέες πληροφορίες τον θέλουν να έχει θεαθεί στην παραλία των Καλυβών, με αποτέλεσμα οι έρευνες να επεκτείνονται και στο παράκτιο μέτωπο.

Σημειώνεται πως η εξαφάνιση του Αλέξη Τσικόπουλου, γιατρού ΩΡΛ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, δηλώθηκε από τους γονείς του, οι οποίοι διαμένουν στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, αφού ο γιος τους δεν εμφανίστηκε στην εργασία του. Βέβαια η κινητοποίηση κορυφώθηκε με την έκδοση Silver Alert την Παρασκευή 12 Δεκέμβριου, παρόλο που και τις προηγούμενες ημέρες διεξάγονταν έρευνες για την ανεύρεσή του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 33χρονος έφυγε από το σπίτι όπου διέμενε με το αυτοκίνητό του, το οποίο παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων. Το γεγονός αυτό φέρεται να ενισχύει το σενάριο ότι ενδέχεται να κατευθύνθηκε προς τα γύρω χωριά, αναζητώντας βοήθεια.

Πάντως στην οικία του στο Ηράκλειο βρέθηκαν προσωπικά του αντικείμενα και το πορτοφόλι του τα οποία δεν είχε πάρει μαζί του.