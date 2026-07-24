Ντοκουμέντα-σοκ που αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο αλλοιώνονταν τοξικολογικές εξετάσεις, έναντι αδράς αμοιβής από το κύκλωμα, που είχε παρεισφρήσει στα γρανάζια της απονομής Δικαιοσύνης στην Κρήτη, έρχονται στην δημοσιότητα και δείχνουν πώς ιατροδικαστής και τοξικολόγος, με την πιθανή συνδρομή 30 ακόμη εμπλεκομένων κυρίως από νομικούς κύκλους, επηρρέαζαν καθοριστικές δικαστικές αποφάσεις, που βοηθούσαν στην ατιμωρησία της τοπικής μαφίας.

Έμποροι ναρκωτικών «βαφτίζονταν» απλοί τοξικομανείς και τις μίζες για τις πειραγμένες ιατρικές γνωματεύσεις πλήρωνε το οργανωμένο έγκλημα, που μόλις τους αποφυλάκιζε φρόντιζε να τους πάρει υπό την προστασία αλλά και τις υπηρεσίες της.

Ο «Πατομπούκαλος» και η χρήση κοκαΐνης που … εξαϋλώθηκε από τις γνωματεύσεις

Όπως αποκαλύπτει η τοπική ιστοσελίδα zarpanews στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται το πρόσωπο-κλειδί της λεγόμενης «κρητικής μαφίας», ο αποκαλούμενος «Πατομπόπουκαλος», και η εμπλοκή του καθηγητή Τοξικολογίας του ΠΑΓΝΗ.

Από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει σχηματίσει η Ασφάλεια προκύπτει σύνδεση με την υπόθεση της «κρητικής μαφίας» που αγγίζει ακόμα και ευθύνες αστυνομικών.

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκεται ο «Πατομπούκαλος», πρόσωπο που κατηγορείται ότι είχε γεμίσει με κοκαΐνη τα Χανιά και φέρεται να ήταν «πελάτης» του καθηγητή Τοξικολογίας του ΠΑΓΝΗ, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τον ιατροδικαστή Χανίων για παραποίηση εργαστηριακών εξετάσεων και πλαστές βεβαιώσεις προς δικαστική χρήση.

Μεταξύ των υποθέσεων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ξεχωρίζει το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2023 όπου η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο «Πατομπόπουκαλος» παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 81χρονο πεζό, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε αρχικά από τους αστυνομικούς κοκαΐνη.

Ενώ το πρώτο δείγμα αίματος έδειχνε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια των ναρκωτικών, μετά από αίτημα για επαναξέταση, η ουσία… «εξαφανίστηκε» από τα αποτελέσματα.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό αποδίδεται στον ιατροδικαστή Χανίων και τον τοξικολόγο η κατηγορία της σύνταξης ψευδούς τοξικολογικής έκθεσης έναντι αθέμιτου οικονομικού ανταλλάγματος.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης για εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών, ελάμβανε συστηματικά ευνοϊκή ποινική μεταχείριση. Οι κατηγορίες σε βάρος του μετατρέπονταν συχνά με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της τοξικομανίας, βάσει των αμφισβητούμενων πλέον γνωματεύσεων.

Παράλληλα, ο ίδιος άνθρωπος, που είχε «πέσει στα μαλακά» από τις ψευδείς γνωματεύσεις του κυκλώματος φέρεται ως ο ηθικός αυτουργός πίσω από την τοποθέτηση και ανατίναξη εκρηκτικού μηχανισμού τον Ιανουάριο του 2024 στο σπίτι αστυνομικού της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στα Χανιά, ο οποίος ερευνούσε μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Η συγκεκριμένη επίθεση ήταν και το γεγονός που πυροδότησε τις ευρύτερες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την εξάρθρωση του κυκλώματος.

Η «Μαφία των Χανίων»

Η νέα έρευνα θεωρείται από τις Αρχές συνέχεια της μεγάλης υπόθεσης της «Μαφίας των Χανίων», -όπως γράφει το Politica- με τις εξελίξεις να αναμένονται ιδιαίτερα σημαντικές.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα πρόσωπα, νέες κατηγορίες και επιπλέον αποκαλύψεις γύρω από μία υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Κρήτη και όχι μόνο, καθώς στο επίκεντρό της βρέθηκε η προσπάθεια κάποιων να καπηλευτούν την έκταση-φιλέτο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων. Στο κύκλωμα φέρονταν ως εμπλεκόμενοι ένας Επίσκοπος και δύο ξενοδόχοι που ήταν έτοιμοι να ξεπουλήσουν σε Ισραηλινό fund, ένα από τα μεγαλύτερα φιλέτα της εκκλησίας της Κρήτης.

Στη Δικαιοσύνη οι εμπλεκόμενοι

Ο καθηγητής Τοξικολογίας Α.Τσατσάκης και ο ιατροδικαστής Χανίων Σ. Μπελιβάνης οδηγήθηκαν χθες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, όπου τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις, ενώ έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί το εύρος των παραποιημένων υποθέσεων και η πιθανή εμπλοκή κι άλλων προσώπων.