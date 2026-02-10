Ο Παύλος Ασλανίδης εξελέγη νέος πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού στα μέσα Ιανουαρίου.

Η διαδικασία του νέου διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου σύμφωνα με το Voria.gr έγινε χωρίς την παρουσία της μέχρι πρότινος προέδρου. Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Ιανουαρίου 2026 ο Σύλλογος έκανε δεκτή την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού.

Η τότε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου:

ήταν μέσα Ιανουαρίου όταν ο Σύλλογος έκανε δεκτή την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού και η τότε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:

«Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της. Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης».

Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί το email με το αίτημα για παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού ενώ αιχμές για την οικονομική διαχείριση άφηναν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι «η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση».

Τότε η κ. Καρυστιανού στη δήλωση παραίτησης μιλούσε για «τρικλοποδιές εκ των έσω» και ότι «εν τέλει ο διχασμός επικράτησε», υπογραμμίζοντας ότι η ίδια προσπάθησε να διατηρήσει την ενότητα του Συλλόγου.