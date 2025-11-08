Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Για ακόμη μια φορά ο Cpt Dr. Γιώργος Βάλλης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για ισότητα και δικαιοσύνη στη θάλασσα.

Μια νέα καταγγελία από 26χρονη ναυτικό αποκαλύπτει για πολλοστή φορά, την ωμή πραγματικότητα που βιώνουν οι γυναίκες του κλάδου, όταν αποφασίσουν να γίνουν μητέρες.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία εργάζεται σε επαγγελματικό σκάφος από το 2022, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σκληρή πραγματικότητα. Όπως κατήγγειλε στην ΠΕΠΙΕΘ, στο τέλος Σεπτεμβρίου έκλεισε το ναυτολόγιό της χωρίς να γνωρίζει ότι είναι έγκυος. Λίγες εβδομάδες αργότερα, μετά από την επίσημη ιατρική διάγνωση της κύησης, διαπίστωσε ότι βρισκόταν εκτός κάθε εργασιακής και ασφαλιστικής κάλυψης.

«Δεν γνώριζα ότι ήμουν έγκυος όταν έκλεισε το ναυτολόγιο. Δύο εβδομάδες μετά το έμαθα. Συνεχίζω να εργάζομαι κανονικά χωρίς πρόσληψη, απλώς για να μη χάσω τα δικαιώματά μου», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Η ιστορία της δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των καταγγελιών που έχει φέρει στο φως η ΠΕΠΙΕΘ τα τελευταία χρόνια.

Λίγους μήνες νωρίτερα, άλλη γυναίκα-μέλος της Ένωσης, η οποία διένυε εκείνο το διάστημα τον 4ο μήνα της εγκυμοσύνης της, αναγκάστηκε να αποχωρήσει προσωρινά από την εργασία της για λόγους υγείας με αναρρωτική άδεια, ύστερα από ιατρική γνωμάτευση που συνιστούσε απόλυτη ξεκούραση.

Αντί όμως να λάβει την απαραίτητη στήριξη από τον εργοδότη, αντιμετώπισε ψυχρότητα, πίεση και απειλές ότι θα απολυθεί, παρά τη νόμιμη και αποδεδειγμένη κατάστασή της.

Παρότι εργαζόταν σε σκάφος με ελληνική σημαία με σύμβαση αορίστου χρόνου, κινδύνευε να χάσει κάθε ασφαλιστικό και οικονομικό δικαίωμα, μόνο και μόνο επειδή έμεινε έγκυος. Και αυτό γιατί αν μια γυναίκα δεν είναι ενεργή ναυτικός, δεν μπορεί να λάβει τα επιδόματα τα οποία δικαιούται.

Η υπόθεση γνωστοποιήθηκε στον Cpt Dr. Γιώργου Βάλλη, ο οποίος προχώρησε σε επίσημη αναφορά προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ζητώντας παρέμβαση για την αποτροπή κάθε μορφής διάκρισης.

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της ΠΕΠΙΕΘ και του Προέδρου της, το νομοθετικό κενό εξακολουθεί να αφήνει τις γυναίκες που απασχολούνται στον τομέα της ναυτιλίας, χωρίς ουσιαστική προστασία. Αντί να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και μέριμνα, οι γυναίκες ναυτικοί που θέλουν να γίνουν μητέρες, αντιμετωπίζουν εκφοβισμό, εκβιασμούς και «bullying», με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να αναβάλλουν τη δημιουργία οικογένειας, υπό τον φόβο της ανεργίας ή του αποκλεισμού από το επάγγελμα.

Και όλα αυτά τη στιγμή που καταβάλλουν στο ΝΑΤ υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές και στερούνται βασικών κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, που απολαμβάνουν οι υπόλοιπες εργαζόμενες στη στεριά!

Γ. Βάλλης: «Η εγκυμοσύνη δεν είναι λόγος απόλυσης, είναι λόγος σεβασμού»

Σε αυτό τον ατέρμονο αγώνα, ο Cpt Dr. Γιώργος Βάλλης, παλεύει καθημερινά για να αποκατασταθεί αυτή η χρόνια αδικία. Δεν κλείνει τα μάτια μπροστά σε περιστατικά εκβιασμών, απολύσεων και bullying εγκύων ναυτικών. Αντιθέτως, ενώνεται με τις γυναίκες που δεν έχουν φωνή και διεκδικεί για λογαριασμό τους ίση εργασία, ίση προστασία και ίση αξιοπρέπεια.

Εδώ και χρόνια, έχει φέρει δεκάδες καταγγελίες εγκύων ναυτικών στο φως, έχει αποστείλει σειρά επιστολών προς τα Υπουργεία Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Συνοχής, αλλά και προς τον Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας ισότητα στη μεταχείριση των ναυτικών γυναικών.

Χάρη στις συντονισμένες παρεμβάσεις του, το θέμα έχει πλέον φτάσει στα υψηλότερα κυβερνητικά κλιμάκια, ενώ ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη αναγνωρίσει δυο φορές μάλιστα την ανάγκη νομοθετικών πρωτοβουλιών, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εγκύων ναυτικών και ουσιαστικά να δοθεί ένα μήνυμα, ότι η εγκυμοσύνη δεν μπορεί να αποτελεί αιτία αποκλεισμού από την εργασία.

«Η θάλασσα δεν μπορεί να είναι χώρος ανισότητας. Οι γυναίκες της ναυτιλίας δικαιούνται σεβασμό, ισότητα και προστασία, όχι φόβο και εκφοβισμό», δηλώνει ο κ. Βάλλης.

Όπως συνηθίζει να λέει, στηρίζοντας στο έπακρο την έννοια της οικογένειας: «Η μητρότητα είναι δικαίωμα. Όχι προνόμιο, όχι ρίσκο, όχι τιμωρία. Είναι θεμέλιο της κοινωνίας και πρέπει να προστατεύεται στη θάλασσα όπως και στη στεριά».

Αυτό που ζητάει, τόσο η ΠΕΠΙΕΘ όσο και ο Πρόεδρός της Γ. Βάλλης από τους επίσημους φορείς είναι τόσο απλό και αυτονόητο:

–Επέκταση του επιδόματος μητρότητας στις ναυτικούς του ΝΑΤ,

–Πλήρη εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων με τις εργαζόμενες του ΕΦΚΑ,

-Θεσμική προστασία από απόλυση ή αποκλεισμό,

-Καταπολέμηση του εργασιακού bullying στη ναυτιλία.

Η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), και ο Cpt Dr. Γιώργος Βάλλης, παραμένουν ακλόνητοι στο ζήτημα της ισότητας στη θάλασσα και δεν θα σταματήσουν να μάχονται με όλες τους τις δυνάμεις, μέχρι η Πολιτεία να πράξει τα δέοντα και οι γυναίκες ναυτικοί να έχουν «ελεύθερο δικαίωμα» στη μητρότητα, χωρίς φόβο για το μέλλον τους.

Ακολουθεί η επιστολή του Cpt Dr. Γιώργου Βάλλη προς τους αρμόδιους φορείς και τα συναρμόδια Υπουργεία, ζητώντας δικαιοσύνη και σεβασμό στα θεμελιώδη Δικαιώματα των γυναικών εγκύων στη ναυτιλία:

valis