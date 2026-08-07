Η επέκταση του Προαστιακού προς το Λουτράκι αποτελεί ένα έργο κομβικής σημασίας, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε πριν από περίπου επτά χρόνια, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας για κατοίκους, εργαζομένους και επισκέπτες.

Ο τεχνικός σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή μονής ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής κανονικού εύρους, μήκους 6,4 χιλιομέτρων, στο τμήμα από τον Ισθμό έως το Λουτράκι. Με τη σύνδεσή της στη Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων Αθήνας – Κιάτου, το Λουτράκι εντάσσεται απευθείας στο υφιστάμενο δίκτυο του Προαστιακού.

Παράλληλα, η παλαιά μετρική γραμμή μετατρέπεται πλήρως σε γραμμή κανονικού εύρους, ενώ το σύνολο των υποδομών αναβαθμίζεται βάσει των σύγχρονων ευρωπαϊκών προτύπων λειτουργίας και ασφάλειας.

Σημαντικές παρεμβάσεις πραγματοποιούνται και στις επιβατικές υποδομές της διαδρομής. Αναμορφώνονται πλήρως οι εγκαταστάσεις στον Ισθμό, δημιουργείται η νέα στάση Καζίνο (Μηχανικού), ενώ ο σταθμός του Λουτρακίου εκσυγχρονίζεται εκ βάθρων. Η νέα γραμμή θα διαθέτει προηγμένα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης, αυτόματες ισόπεδες διαβάσεις, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και δευτερεύουσα γραμμή 450 μέτρων κοντά στον Ισθμό, για την ευέλικτη διαχείριση της κυκλοφορίας των συρμών.

Η πρόοδος των εργασιών είναι εμφανής στο πεδίο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα συνοδών έργων. Αυτά περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση προσωρινών προσβάσεων σε ιδιοκτησίες, τη δημιουργία νέας ισόπεδης διάβασης προς την περιφερειακή οδό Λουτρακίου, προσαρμογές οδών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθαρισμούς της ζώνης διέλευσης, καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων CCTV και κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την προσβασιμότητα ΑμεΑ με ειδικές οδεύσεις και χώρους υγιεινής, ενώ η οδική ασφάλεια στον Ισθμό ενισχύεται με την κατασκευή κυκλικού κόμβου, λωρίδων αυξομείωσης ταχύτητας και νέου φωτισμού.

Το συμπληρωματικό αυτό έργο, προϋπολογισμού 4,464 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από τα λειτουργικά έξοδα της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» για το 2026, με την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας της γραμμής να τοποθετούνται πλέον για τα τέλη του 2026.