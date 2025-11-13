Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Ο πρώην CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, λίγο πριν αποφασίσει το κλείσιμο δεκάδων υποκαταστημάτων, φρόντισε να κάνει ασφάλεια ύψους 461.000 ευρώ για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκάλεσε.

Σύμφωνα με το OPEN, η απόφαση λήφθηκε στις 3 Νοεμβρίου, το βράδυ όπου γινόταν η άτυπη συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, με τους βουλευτές και με την παρουσία του αρμόδιου Υπουργού, Δημήτρη Παπαστεργίου, όταν είχε αρχίσει να διαφαίνεται ότι πηγαίνει για παραίτηση ο Γρηγόρης Σκλήκας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για σύναψη σύμβασης με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, με ασφάλιστρο ύψους 461.223 ευρώ.

Πρόκειται για ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης ομίλου ΕΛΤΑ για τη χρονική περίοδο από 26/9/2025 και ώρα 00:00 έως 25/9/2026 και ώρα 23:59. Δηλαδή, καλύπτει τις τελευταίες 40 κρίσιμες μέρες του Γρηγόρη Σκλήκα στη διοίκηση των ΕΛΤΑ.

«Ασφαλίζεται τόσο ο ίδιος, όσο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Γενικοί Διευθυντές, γύρω στα 15 άτομα, για ευθύνη στελεχών διοίκησης ομίλου. Σε περίπτωση που φανεί ότι ζημίωσαν τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία θα τους καλύψει», όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού.

