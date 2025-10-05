O πρώην δήμαρχος του Βουκουρεστίου Σορίν Οπρέσκου ηλικίας 74 ετών, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος που εκκρεμεί εις βάρος του από τις αρχές της Ρουμανίας, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Την έκδοση του 74χρονου πρώην δημάρχου Βουκουρεστίου, ζητούν οι αρχές της Ρουμανίας για να εκτίσει ποινή που, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, συνδέεται με τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της δωροδοκίας και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Η σύλληψή του έγινε το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο του διεθνούς αερολιμένα «Μακεδονία».

Ο 74χρονος Σορίν Οπρέσκου κρατείται κι αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το ρουμανικό αίτημα έκδοσης.