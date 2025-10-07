Συνεχίζει σήμερα (07/10) τις εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής με την κατάθεση του πρώην προέδρου του «αμαρτωλού» οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κομβικής σημασίας είναι η επικείμενη κατάθεση του πρώην προέδρου του Οργανισμού Γρηγόρη Βόρρα.

Η κατάθεση του μάρτυρα, που διετέλεσε πρόεδρος του «αμαρτωλού» ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 2019 – 2020, θα λάβει χώρα λίγες μόνο ώρες αφότου ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, έδωσε στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής το ενημερωτικό σημείωμα που είχε λάβει από τον κ. Βάρρα, στις 6 Ιουνίου 2025, με το οποίο, ο τελευταίος, φερόταν κατά του Μάκη Βορίδη, υποστηρίζοντας ότι, απομακρύνθηκε από τον οργανισμό επειδή αποκάλυπτε παρανομίες.

Στο έγγραφο, έκτασης 40 σελίδων, υπάρχουν σαφείς αναφορές σε πολιτικές ευθύνες αλλά και ενδεχόμενο έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ αποτυπώνονται οι δοσοληψίες ιδιωτικών εταιρειών και δημοσίου, από το 2013- 14, αλλά και ο φερόμενος ρόλος του Μάκη Βορίδη στην κάλυψη των ανομιών και των παθογενειών εντός του οργανισμού.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο κ. Βάρρας ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και ως καθηγητής πανεπιστημίου, είχε παρουσιάσει και προτείνει στον Μάκη Βορίδη, ένα σχέδιο για την περιβόητη «τεχνική λύση» που αποτελούσε πρόβλημα για τη χώρα μας.

«Από τις αμέλειες του κ. Βορίδη δημιουργείται η πρωτοφανής αρνητική εικόνα μιας χώρας που σε έναν χρόνο, χάνει όσα κατόρθωσε να κερδίσει μέσα σε οκτώ», αναφέρεται σε άλλο σημείο του σημειώματος όπου ο αποστολέας επισημαίνει ότι: «η ευθύνη είναι αμιγώς πολιτική, ιδίως από κάποιον που γνωρίζει τις νομικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση χρεώνεται την απώλεια 466 εκατ. ευρώ που είχαν κερδηθεί στα δικαστήρια – μια πολιτική ευθύνη που δεν παραγράφεται».

Είναι αξιοσημείωτο το ότι, ο Γιώργος Μυλωνάκης επέλεξε να δώσει το σημείωμα στη δημοσιότητα στις 10 Ιουνιου 2025 αμέσως μετά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου- γεγονός το οποίο σημαίνει, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, και παραγραφή για τυχόν αδικήματα του κ.Μάκη Βορίδη.

Επίσης εγείρονται ερωτήματα για το γεγονός ότι ο κ. Βάρρας, μετά από την παραίτησή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (την οποία ο ίδιος περιγράφει ως εκδίωξη) εργάστηκε ως συνεργάτης του Μεγάρου Μαξίμου, όπου διορίστηκε.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, στο πλαίσιο διενέργειας του κοινοβουλευτικού ελέγχου, είχε υποστηρίξει ότι ουδέποτε έλαβε κάποιο «υπόμνημα», ωστόσο δεν είχε αρνηθεί ότι είχε στα χέρια του ένα τεχνικής φύσεως ενημερωτικό σημείωμα, από εξειδικευμένο συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι κ. Μυλωνάκης, την κλήση του οποίου ενώπιον της Εξεταστικής ζητούσε μετ’ επιτάσεως η αντιπολίτευση, έθεσε εαυτόν στην διάθεση της Επιτροπής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο, Ανδρέα Νικολακόπουλο, την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου.

Σχολιάζοντας το αίτημα της αντιπολίτευσης, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, ισχυριζόταν, τότε, ότι «από τις μέχρι τώρα καταθέσεις δεν έχει προκύψει κανένα πολιτικό ή ποινικό θέμα και δεν υπάρχει καμία προσπάθεια συγκάλυψης».