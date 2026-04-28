Φωτογραφίες – Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Ο 89χρονος ρακοσυλλέκτης που εισέβαλε στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό το πρωί της Τρίτης (28/04) με καραμπίνα και τραυμάτισε έναν υπάλληλο, έφτασε ως την Λουκάρεως όπου πυροβόλησε τρεις γυναίκες.

Ανθρωποκυνηγητό ξεκίνησε σήμερα το πρωί από την οδό Κειριάδων 4 ως το Εφετείο για τον ηλικιωμένο δράστη που μπήκε και πραγματοποιήσε επίθεση με όπλο στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Η απόσταση από τον Κεραμεικό ως την Λουκάρεως είναι πέντε χιλιόμετρα και σύμφωνα με πληροφορίες την διένυσε με ταξί, έχοντας κρυμμένη την καραμπίνα μέσα στο μπουφάν του.

Ο δράστης μετά το πρώτο περιστατικό, τράπηκε σε φυγή και σημειώνεται πως αναζητείται ακόμη από τις Αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει ψυχολογικά προβλήματα.

Η επίθεση στο ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (28/04) στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όταν 89χρονος άνδρας εισέβαλε στο κτήριο με καραμπίνα. Ειδικότερα, ο ηλικιωμένος μπήκε στον ΕΦΚΑ φορώντας καπαρντίνα με την καραμπίνα στα χέρια του και αφού πυροβόλησε, τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται λόγος για τον τραυματισμό ενός υπαλλήλου από τους πυροβολισμούς. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τον υπάλληλο, ο οποίος φέρεται να έχει τραύμα στο πόδι.

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στη «Ζούγκλα», ο δράστης ανέβηκε στον 4ο όροφο όπου βρίσκονται οι «Παροχές» και πυροβόλησε τον υπάλληλο στο πόδι. Πρόκειται για έναν 89χρονο ρακοσυλλέκτη, ο οποίος φέρεται να έχει ψυχολογικά προβλήματα και άμεσως μετά το περιστατικό τράπηκε σε φυγή.

