Η αναρχική ομάδα του Ρουβίκωνα αποζημίωσε την Εταιρεία για τη λάθος επίθεσή του, αντί των γραφείων της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» που πραγματοποίησε την Δευτέρα 2/2, τα ξημερώματα στις Αχαρνές.

Θυμίζουμε πως στόχος του Ρουβίκωνα ήταν τα κεντρικά γραφεία της «Βιολάντα», μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα όπου πέντε εργάτριες σκοτώθηκαν, λόγω διαρροής προπανίου.

Τα κεντρικά γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας βρίσκονταν στον ίδιο χώρο, αλλά στο πίσω μέρος με την Εταιρεία φυτοχωμάτων που κατά λάθος δέχτηκε την επίθεση, σπάζοντας με βαριοπούλες τη τζαμαρία της.

Ρουβίκωνας: Αποζημίωσε την Εταιρεία για τη λάθος επίθεση

Με ανακοίνωσή του, λίγες ώρες μετά, ο Ρουβίκωνας είχε τονίσει αναλαμβάνοντας την ευθύνη της λάθους επίθεσης πως: «εμείς, από την άλλη, τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε. Η Εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της. Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε».

Σχετική ανακοίνωση για την αποκατάσταση των ζημιών έβγαλε και ο Ρουβίκωνας, κάνοντας ανάρτηση στα social media:

Σύλληψη μέλους της αναρχικής ομάδας για «ηθική αυτουργία» στην επίθεση

Για την επίθεση στις Αχαρνές η κρατική ασφάλεια συνέλαβε με τις κατηγορίες της «ηθικής αυτουργίας» το μέλος του Γιώργο Καλαϊτζίδη την Τρίτη 3/2, ο οποίος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων την Τετάρτη 4/2, με τη δικάσιμο να παίρνει αναβολή για τις 11/2.

Με ανακοίνωσή της η αναρχική ομάδα είχε καταγγείλει πως: «έπειτα από ”μεγαλειώδη” και φαντασμαγορική κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και της ΕΛ.ΑΣ., ο σύντροφος Γιώργος Καλαϊτζίδης συνελήφθη, αφού πρώτα το σπίτι του είχε αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κάθε είδους.»