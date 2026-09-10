Την υπεράσπιση τεσσάρων εκ των έξι συνολικά συλληφθέντων για την υπόθεση εισαγωγής 84 κιλών κοκαΐνης από την Κολομβία που ήταν κρυμμένη μέσα σε τεχνητούς μίσχους από τριαντάφυλλα και την οποία υπόθεση εξιχνίασε και διερευνά η ομάδα ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ανέλαβε ο γνωστός ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου.

Οι ελεγκτές εντόπισαν τα ναρκωτικά σε ανθοπωλείο στην Αρτέμιδα και σε οικεία στον Μαραθώνα με τη συνδρομή ειδικού σκύλου- ανιχνευτή. Συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα μεταξύ των οποίων ένας αλλοδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία και ο υιός του. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων εξοπλισμός παρασκευαστηρίου ναρκωτικών, ένα όπλο και ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Η παρτίδα αφορούσε 80 κιβώτια με τριαντάφυλλα που είχαν φύγει από την Μπογκοτά της Κολομβίας και είχαν φτάσει σε ανθοπωλείο στην Αρτέμιδα Αττικής. Από τα 80 κιβώτια οι ελεγκτές βρήκαν ότι στα 15 από αυτά, τα τριαντάφυλλα είχαν τεχνητό μίσχο ο οποίος περιείχε τα 84 κιλά κοκαΐνης.

Οι συνήγοροι των κατηγορούμενων Σάκης Κεχαγιόγλου και Μανώλης Βαμβουνάκης δήλωσαν τα εξής:

«Η αδιαμφισβήτητη επιτυχία των διωκτικών αρχών θα πρέπει υποχρεωτικά να συνδυαστεί με την εξατομίκευση της ευθύνης του καθενός από τους συλληφθέντες καθώς και με βεβαία δικανική πεποίθηση για την εμπλοκή τους. Δεν αρκούν οι υποθέσεις, οι συνειρμοί και τα συμπεράσματα, ούτε οι προβλέψεις και οι προφητείες περί του τι «θα» συνέβαινε ή τι «επρόκειτο» να πράξει ο καθένας.Η ενδελεχής επισκόπηση του περιεχομένου της σχετικής δικογραφίας καθώς και οι εξηγήσεις που θα παράσχουν οι εντολείς μου, ελπίζω να οδηγήσουν τις δικαστικές αρχές στη δίκαιη αντιμετώπιση τους στο παρόν στάδιο.»