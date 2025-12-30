Ο Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, δεν είναι ένας συνηθισμένος στρατιωτικός.

Όπως αναφέρει το kranos.gr.com, με το προσωνύμιο «Στρατηγός των Drones», έχει μετατρέψει τον σχηματισμό σε πρωτοπόρο, ενσωματώνοντας τεχνολογικές καινοτομίες που τον καθιστούν σημείο αναφοράς για όλη την Ελλάδα.

«Στόχος μας είναι η ΑΣΔΙΘ να είναι πάντοτε ένα βήμα μπροστά», αναφέρουν στελέχη του σχηματισμού. Σε όλες τις ασκήσεις, σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα, τα drones βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ενισχύοντας την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα.

Ο Αντιστράτηγος, έχει αναδείξει την ΑΣΔΙΘ σε πρώτο σχηματισμό της χώρας όσον αφορά την τεχνολογική υπεροχή, τη στρατηγική διοίκηση και την καινοτομία.

Έτσι η ΑΣΔΙΘ δεν είναι απλώς ένας στρατιωτικός σχηματισμός, αλλά αποτελεί σήμερα ένα παράδειγμα στρατηγικής καινοτομίας που μπορεί να εμπνεύσει ολόκληρη τη χώρα.