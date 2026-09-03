Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού εκδόθηκε από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αποζημίωση, ενώ η προκήρυξη αφορά σειρά σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων του χώρου της Πληροφορικής, από τη Μηχανική Μάθηση και την Python μέχρι την ασφάλεια υπολογιστών, τις βάσεις δεδομένων και την ανάπτυξη εφαρμογών.

Η Σχολή εδρεύει στο Στρατόπεδο «Ζορμπά», στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 2-4, Ζωγράφου – Γουδί, Αττικής.

Τα μαθήματα και οι θέσεις

Σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα της προκήρυξης, προβλέπεται διδακτικό προσωπικό για τα εξής αντικείμενα:

Στοιχεία Μηχανικής Μάθησης – 124 ώρες

Δίκτυα Η/Υ – 70 ώρες

Γλώσσα Προγραμματισμού Ι – JAVA, Springboot, MVC pattern – 160 ώρες

Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ – Python, Machine Learning, Data Analytics – 100 ώρες

Γλώσσα Προγραμματισμού – PHP – 130 ώρες

Αλγόριθμοι, Πολυπλοκότητα – Δομές Δεδομένων – 84 ώρες

Βάσεις Δεδομένων – SQL – 160 ώρες

Ανάλυση Συστημάτων – 104 ώρες

Ασφάλεια Η/Υ – 50 ώρες

Σύγχρονες Τάσεις Ανάπτυξης Δικτυακών Τόπων – 180 ώρες

Ανάλυση Δεδομένων – 60 ώρες

Προγραμματισμός με .NET – 58 ώρες

Ανάπτυξη Εφαρμογών για Έξυπνες Συσκευές – 82 ώρες

Πτυχιακή Εργασία, με ανάθεση στους εκπαιδευτές συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων – συνολικά 96 ώρες.

Για τις περισσότερες θέσεις ζητούνται πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης με διδακτορικό τίτλο σπουδών στο σχετικό ή σε συναφές αντικείμενο, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής μελών ΔΕΠ από ΑΕΙ και ΑΣΕΙ.

Παράλληλα, αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον από κατόχους διδακτορικού, η αξιολόγηση μπορεί να επεκταθεί σε υποψηφίους με μεταπτυχιακό τίτλο, στη συνέχεια σε κατόχους βασικού πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης και, εφόσον απαιτηθεί, σε αποφοίτους Ανωτέρων Σχολών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και δεν υπερβαίνουν το 67ο έτος κατά τη λήξη της προθεσμίας. Οι άνδρες υποψήφιοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές μέχρι την ημερομηνία πρόσληψης. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν επίσης οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον κατέχουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων βασίζεται στον βασικό τίτλο σπουδών, τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, καθώς και στη σχετική διδακτική προϋπηρεσία. Ενδεικτικά, το διδακτορικό δίπλωμα στο αντίστοιχο ή συναφές αντικείμενο αποδίδει 500 μόρια, ενώ κάθε ημερολογιακός μήνας προϋπηρεσίας προσφέρει 15 μόρια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως (ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου) στη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Στρατόπεδο «Ζορμπά», είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ίδια διεύθυνση. Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε 15 ημέρες από τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως τις 14:00 στα τηλέφωνα 210 749 6733 και 210 749 6344. Η ωριαία αποζημίωση του διδακτικού προσωπικού καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.