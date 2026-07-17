Μετά από δύο κρίσιμες συνεδριάσεις στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, οι οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες με μια οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης, η οποία αυτή τη φορά εκδηλώνεται μέσα από αιτήματα για επ’ αόριστον αναβολή της δίκης.

Συγκεκριμένα, οι συνήγοροι υπεράσπισης των στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ ζήτησαν την αναβολή της κύριας διαδικασίας, επικαλούμενοι την εκκρεμή υπόθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τη σύμβαση 717.

Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών ξεκαθαρίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι δε θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί η σύμβαση 717 ως άλλοθι για να αποφύγουν οι υπαίτιοι τις ευθύνες τους. Οι συγγενείς επισημαίνουν ότι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κατηγορούμενοι διώκονται για οικονομικά αδικήματα, ενώ στη Λάρισα δικάζονται για τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών που οδήγησε στον βίαιο θάνατο 57 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Η μη υλοποίηση της συγκεκριμένης σύμβασης, η έλλειψη τηλεδιοίκησης και φωτοσήμανσης, καθώς και η κίνηση των συρμών με υψηλές ταχύτητες σε ένα δίκτυο-ωρολογιακή βόμβα, υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για το έγκλημα.

Συνεπώς, κάθε προσπάθεια των κατηγορουμένων να εκμεταλλευτούν τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να αναβάλουν ή να τεμαχίσουν τη δίκη, διαχωρίζοντας τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, αποτελεί ένα ακόμη τέχνασμα με σκοπό να παραπεμφθεί η υπόθεση στις καλένδες.

Παράλληλα, οι συγγενείς εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για τη στάση πρώην στελεχών του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι δηλώνουν αναρμόδιοι και ισχυρίζονται προκλητικά ότι οι καταστροφικές βλάβες στην τηλεδιοίκηση δεν έπαιξαν ρόλο, μεταθέτοντας τις ευθύνες στο «ανθρώπινο λάθος».

Οι οικογένειες δηλώνουν αποφασισμένες να μην υποχωρήσουν παρά την εξαντλητική διαδικασία που σχεδιάστηκε για να κάμψει τις αντοχές τους. Ζητούν να προχωρήσει η δίκη απρόσκοπτα και καλούν τη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, αποδίδοντας τις ευθύνες εκεί που πραγματικά ανήκουν, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται οι υπαίτιοι, στέλνοντας το μήνυμα ότι η συγκάλυψη δε θα περάσει.