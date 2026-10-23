Σειρά συγκεκριμένων προτάσεων και ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο ενεργειών καταθέτει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (ΣΥΠΑ), δίνοντας λύση στο χρόνιο πρόβλημα της διαχείρισης σοβαρών ανθυγιεινών εστιών σε κατοικίες.

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, η αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών αφορά συχνά συμπολίτες μας που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό ή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τραγικές καταστάσεις που απειλούν τόσο τους ίδιους όσο και τη δημόσια υγεία.

«Τις περισσότερες φορές οι καταστάσεις αυτές σχετίζονται με συμπολίτες μας μη ψυχικά ανθεκτικούς και κοινωνικά αποκλεισμένους, οι οποίοι είτε δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν στοιχειώδεις ανάγκες τους, είτε λόγω ψυχικής αδυναμίας δεν αντιλαμβάνονται την ανθυγιεινή κατάσταση που δημιουργούν. Το αποτέλεσμα είναι να ζουν άνθρωποι μέσα σε σκουπίδια, τρόφιμα σε αποσύνθεση, ούρα και περιττώματα.»

Από τον «αυτοσχεδιασμό» στη θεσμοθετημένη δράση

Μέχρι σήμερα, η απουσία ενός σταθερού πλαισίου συντονισμού οδηγεί σε καθυστερήσεις και αναποτελεσματικότητα. Ο ΣΥΠΑ υπογραμμίζει την ανάγκη να σταματήσει η εξάρτηση από μεμονωμένες πρωτοβουλίες και να θεσπιστεί ένα σαφές πρωτόκολλο εμπλεκόμενων φορέων (Υγειονομικές Υπηρεσίες Περιφέρειας, Διευθύνσεις Καθαριότητας & Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, ΕΛ.ΑΣ. και Εισαγγελικές Αρχές).

«Παρόλα αυτά τις περισσότερες φορές η επέμβαση αυτή βαίνει αναποτελεσματική, καθώς δεν υπάρχει ένα πρωτόκολλο συντονισμού και διαδικασιών, αλλά στηρίζεται σε ενέργειες “αυτοσχεδιασμού” των υπηρεσιών, με συνέπεια πολλές φορές να μην επιλύεται το υγειονομικό πρόβλημα.»

Τα 6 βήματα του προτεινόμενου πρωτοκόλλου

Για την πλήρη εξυγίανση των χώρων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ενοίκων, ο ΣΥΠΑ περιγράφει τα εξής στάδια:

Υγειονομική αυτοψία: Διενέργεια ελέγχου από τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας (Ε.Δ.Υ.) της Περιφέρειας και σύνταξη Έκθεσης με εκτίμηση της κατάστασης και των απαιτούμενων μέσων καθαρισμού. Κοινωνική αξιολόγηση: Εκκίνηση διαδικασιών υποστήριξης από την Κοινωνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου. Προγραμματισμός καθαρισμού: Καθορισμός ημερομηνίας, διάρκειας (π.χ. 2-3 ημέρες) και διάθεση απαραίτητου εξοπλισμού/προσωπικού από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου, με παράλληλη πρόσκληση των Ε.Δ.Υ. και της Αστυνομίας. Εισαγγελική συνδρομή & ασφάλεια: Μέριμνα από το Αστυνομικό Τμήμα για την παρουσία Εισαγγελικού Λειτουργού σε περίπτωση μη συνεργάσιμου ενοίκου, καθώς και πρόβλεψη για συνδρομή κλειδαρά. Απολύμανση & εντομοκτονία: Εφαρμογή εξυγίανσης υπό την εποπτεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας (και του Απολυμαντηρίου), αφού εξασφαλιστεί προσωρινή φιλοξενία για τον διαμένοντα. Σύνταξη πρακτικού καθαρισμού: Καταγραφή των πεπραγμένων, του όγκου των απορριμμάτων, της κατάστασης του χώρου και της διαχείρισης των κλειδιών, με υπογραφή από όλους τους παρόντες υπαλλήλους.

Ειδικές πρωτόκολλες προβλέψεις

Ο Σύλλογος δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικές περιπτώσεις που απαιτούν εξειδικευμένη μεταχείριση:

Ψυχιατρική & ιατρική Φροντίδα: Παροχή εξέτασης σε νοσοκομείο κατόπιν εισαγγελικής εντολής για σωματικά και ψυχικά ασθενείς.

Πρόληψη υποτροπής: Συνεχής παρακολούθηση από κοινωνικές δομές (π.χ. «Βοήθεια στο Σπίτι» ) μετά τον καθαρισμό, ώστε να μην δημιουργείται εκ νέου η εστία.

Διαχείριση σορών & βιοασφάλεια: Σε περιστατικά αιφνίδιου θανάτου, εφαρμογή αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας για τη διαχείριση μολυσματικών υλικών/πτωματικών υγρών πριν την είσοδο του προσωπικού, καθώς και άμεση απομάκρυνση τροφίμων.

Μέριμνα για κατοικίδια: Συνεργασία των Δήμων με φιλοζωικά σωματεία για την ασφαλή μεταφορά και φιλοξενία των ζώων.

Αναβάθμιση του ρόλου του απολυμαντηρίου της Περιφέρειας Αττικής

Καταλήγοντας, ο ΣΥΠΑ υπογραμμίζει την ανάγκη διοικητικής και επιχειρησιακής ενίσχυσης του Γραφείου Απολυμαντηρίου, ώστε η δράση του να καλύπτει το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής.