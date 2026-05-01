Σε μια κίνηση που στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας και της επικοινωνιακής στρατηγικής των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Συνταγματάρχης Πεζικού Λάμπρος Στέφου αναλαμβάνει καθήκοντα νέου Εκπροσώπου Τύπου της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ).

Η τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε με απόφαση του Διοικητή του Σχηματισμού, Στρατηγού Γρηγορίου Μπουντλιάκη, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει η διοίκηση στην άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Ο Συνταγματάρχης Στέφου, απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, διαθέτει μακρά θητεία σε θέσεις ευθύνης του Όπλου του Πεζικού. Η εμπειρία του αυτή θεωρείται καθοριστική για τη νέα του αποστολή, καθώς καλείται να διαχειριστεί την επικοινωνιακή εικόνα ενός από τους πιο σημαντικούς στρατιωτικούς σχηματισμούς της χώρας, με ευρύ πεδίο δράσης στη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο θα κινηθεί ο νέος Εκπρόσωπος Τύπου είναι η οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και σταθερής συνεργασίας με τους δημοσιογράφους.

Προτεραιότητα αποτελεί η παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης για τις δραστηριότητες της ΑΣΔΗΜ, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ του στρατεύματος και της τοπικής κοινωνίας.

Η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία του Γενικού Επιτελείου Στρατού για ένα σύγχρονο, ανοιχτό στην κοινωνία στράτευμα, όπου η επικοινωνία λειτουργεί ως γέφυρα ενημέρωσης και ανάδειξης του κοινωνικού και εθνικού έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.