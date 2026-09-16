Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει λέξη προς λέξη την κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, καταγράφοντας τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του.

Μία από τις τελευταίες εικόνες του Γιώργου Μαζωνάκη πριν μεταβεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι περιγράφει στην κατάθεσή του ο επαγγελματίας οδηγός ταξί που τον παρέλαβε το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου.

Η μαρτυρία του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς καταγράφει λεπτό προς λεπτό τη διαδρομή του τραγουδιστή από τη Βούλα μέχρι το Κολωνάκι, αλλά και την εικόνα που παρουσίαζε ο ίδιος λίγες ώρες πριν καταλήξει.

«Είχε μια αμυχή στο μέτωπο»

Σύμφωνα με την κατάθεση, ο οδηγός έφτασε έξω από το σπίτι του Μαζωνάκη στη Βούλα στις 11:55. Ο τραγουδιστής καθυστέρησε να ετοιμαστεί και τελικά βγήκε από το σπίτι περίπου στις 13:15 με 13:20.

Εκεί ο οδηγός παρατήρησε κάτι που του έκανε εντύπωση: ο Μαζωνάκης είχε «μια αμυχή στο μέτωπο» και κρατούσε μία χαρτοπετσέτα πάνω στο σημείο.

Ο ίδιος, όπως καταθέτει, τον ρώτησε τι είχε συμβεί, όμως δεν συγκράτησε την απάντηση, καθώς εκείνη τη στιγμή έβαζε μπροστά το ταξί.

Ο οδηγός του πρότεινε να σταματήσουν σε φαρμακείο προκειμένου να περιποιηθεί την πληγή. Ο Μαζωνάκης συμφώνησε και το ταξί κατευθύνθηκε σε φαρμακείο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη Γλυφάδα.

Εκεί του τοποθέτησαν τσιρότο και οι δύο άνδρες συνέχισαν κανονικά τη διαδρομή.

Προορισμός: Καρνεάδου 11

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο Μαζωνάκης ζήτησε από τον οδηγό να τον μεταφέρει στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι.

Δεν του ανέφερε, σύμφωνα με την κατάθεση, τι ακριβώς πήγαινε να κάνει εκεί.

Το ταξί έφτασε στην περιοχή περίπου στις 13:50 με 13:59.

Ο οδηγός περιγράφει μία μεγάλη λευκή πολυκατοικία. Ο Μαζωνάκης κατέβηκε από την πίσω δεξιά πλευρά του ταξί και έκανε κίνηση προς την είσοδο του κτιρίου.

Ο οδηγός, ωστόσο, δεν πρόλαβε να δει εάν τελικά πέρασε στο εσωτερικό, καθώς ξεκίνησε για να βρει ένα χώρο να παρκάρει το ταξί.

Ήξερε όμως κάτι ακόμη: θα τον περίμενε.

«Θα καθόμασταν περίπου δύο ώρες στην Κηφισιά»

Ο Μαζωνάκης είχε συμφωνήσει με τον οδηγό ότι μετά την ολοκλήρωση της υποχρέωσής του στο Κολωνάκι θα συνέχιζαν μαζί για την Κηφισιά.

Ο τραγουδιστής είχε αναφέρει ότι θα παρέμενε στο Κολωνάκι περίπου δύο ώρες.

Ο οδηγός κατευθύνθηκε στη συνέχεια στη συμβολή των οδών Κόνιαρη και Σκοπετέα και παρέμεινε μέσα στο ταξί περιμένοντας.

Πέρασαν οι δύο ώρες.

Πέρασαν δυόμισι.

Κανένα τηλεφώνημα.

Ο Μαζωνάκης δεν είχε καλέσει ούτε τον ίδιο ούτε τον συνέταιρό του για να τους ενημερώσει ότι είχε ολοκληρώσει αυτό για το οποίο είχε πάει στο Κολωνάκι.

Στις 17:15, ο συνέταιρός του έφτασε για να τον αντικαταστήσει στη βάρδια.

Ο οδηγός έφυγε.

Και τότε, λίγα μόλις λεπτά αργότερα, ήρθε η είδηση που κανείς δεν περίμενε.

«Με κάλεσε ένας φίλος μου και μου είπε ότι ο Μαζωνάκης πέθανε»

Περίπου στις 17:30, ενώ κατευθυνόταν προς το σπίτι του, ο ταξιτζής δέχθηκε τηλεφώνημα από φίλο του.

«Ο Μαζωνάκης πέθανε».

Αυτά, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ήταν τα λόγια που άκουσε.

«Τα έχασα και δεν μπορούσα να το πιστέψω», περιγράφει.

Και ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της κατάθεσής του βρίσκεται στην περιγραφή της εικόνας που είχε ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Ο οδηγός αναφέρει ότι ο Μαζωνάκης «έδειχνε όπως και όλες τις προηγούμενες φορές» και ότι δεν παρατήρησε κάτι διαφορετικό ή ανησυχητικό στη συμπεριφορά του.

Μάλιστα, όταν πληροφορήθηκε από τις ειδήσεις ότι ο προορισμός του στο Κολωνάκι ήταν ένα ιατρείο όπου επρόκειτο να υποβληθεί σε σημαντική θεραπεία, όπως αναφέρει στην κατάθεσή του, συγκλονίστηκε.

Η φράση του είναι χαρακτηριστική:

«Την ημέρα εκείνη δεν είχε την εικόνα άρρωστου ανθρώπου».

Και κάπου εδώ βρίσκεται ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που αφήνει πίσω της η τελευταία διαδρομή του Γιώργου Μαζωνάκη:

Τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που κατέβηκε από το ταξί στην Καρνεάδου μέχρι τη στιγμή που λίγες ώρες αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του;

Η κατάθεση του οδηγού φωτίζει τα τελευταία λεπτά πριν από την είσοδό του στο κτίριο.

Όσα συνέβησαν όμως πίσω από την πόρτα του ιατρείου παραμένουν πλέον αντικείμενο της δικαστικής έρευνας.