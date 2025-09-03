Ο Ίλον Μασκ αναδημοσίευσε μια ανάρτηση σχετικά με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας, αλλά και τα σχολεία που κλείνουν, γράφοντας: «Ο θάνατος της Ελλάδας».

Η είδηση για την αναστολή λειτουργίας περισσότερων από 750 σχολείων στη χώρα μας έχει σταθεί αφορμή για διεθνή δημοσιεύματα. Ενδεικτικό είναι το σχετικό ρεπορτάζ των Financial Times.

The death of Greece https://t.co/zZt4Unl7rQ — Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2025

«Τα λουκέτα αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 5% των σχολείων της χώρας και δεν περιορίζονται σε απομακρυσμένα χωριά και νησιά, αλλά επεκτείνονται και σε τμήματα της Αττικής, όπου οι αξιωματούχοι προειδοποιούν για δημογραφική κατάρρευση», σχολιάζει το άρθρο της βρετανικής εφημερίδας που φιλοξενεί και τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη: «Οι σχολικές αίθουσες αντικατοπτρίζουν την κατάσταση των μαιευτηρίων μας και τον αριθμό των γεννήσεων, ο οποίος, δυστυχώς, μειώνεται εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας».

Οι FT παραθέτουν τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας που «δείχνουν ότι ο αριθμός των μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχει μειωθεί κατά περισσότερους από 111.000 τα τελευταία επτά χρόνια, ποσοστό μείωσης 19% από το 2018».

Σχολιάζοντας στο ίδιο μέσο, η Αλεξάνδρα Τραγάκη, Καθηγήτρια Οικονομικής Δημογραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναφέρει: «Η πτώση σημειώνεται πολύ γρήγορα και στην Ελλάδα είναι πολύ απότομη».