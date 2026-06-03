Τραγική είναι για ακόμα μια φορά η εικόνα του Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Το παραλιακό μέτωπο της συμπρωτεύουσας έχει συγκεντρώσει μεγάλες ποσότητες φυτοπλαγκτού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνεμοι που επικράτησαν, συνέβαλαν στη μεταφορά και στη συσσώρευση του φαινομένου, προκαλώντας έντονη δυσφορία σε πολίτες και επισκέπτες.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το νερό είναι θολό με πρασινό- καφέ αποχρώσεις να έχουν κατακλύσει τη μεγαλύτερη έκταση της παραλιακής.

Σημειώνεται ότι το φαινόμενο αυτό καταγράφεται κάθε χρόνο κατά τους θερινούς μήνες και είναι φυσικό. Παράλληλα, σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες η παρουσία φυτοπλαγκτού συνδέεται με τις αυξημένες θερμοκρασίες, τη διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών στα νερά του κόλπου και τις καιρικές συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξή του.

Ωστόσο, η εικόνα που δημιουργείται δεν περνά σίγουρα απαρατήρητη.

Πηγή: thestival