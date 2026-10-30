Χλιδάτη ζωή έκανε το κύκλωμα που βρισκόταν πίσω από τις εκατοντάδες εταιρείες που είχε στήσει ο «Mr Χωριάτικο» Άγγελος Γιαννακόπουλος, που κρίθηκε ήδη προφυλακιστέος για την κομπίνα με τις φοροαποφυγή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, αποτυπώνοντας τη ζωή ασύλληπτης χλιδής που έκαναν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε «φεσώσει» το ελληνικό Δημόσιο με το ιλιγγιώδες ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των ευρείας κλίμακας ερευνών σε σπίτια και γραφεία, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν σχεδόν 530.000 ευρώ σε μετρητά. Παράλληλα, τα μέλη του κυκλώματος κυκλοφορούσαν με υπερπολυτελή supercars και βρίσκονταν στην κατοχή τους συλλεκτικά ρολόγια αξίας έως και 500.000 ευρώ, καθώς και γυναικείες τσάντες κορυφαίων οίκων, η αξία των οποίων αγγίζει τα 155.000 ευρώ.

Γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση σε εννέα περιοχές

Η αποδόμηση του πολυδαίδαλου δικτύου απαίτησε τεράστια κινητοποίηση. Από την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (με έδρες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη) συντόνισε σαρωτικές εφόδους σε Αττική, Ρόδο, Μύκονο, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Ζάκυνθο, Τρίπολη, Πάτρα και Κόρινθο.

Δείτε εικόνες από όσα βρέθηκαν στην κατοχή τους:

Στην επιχείρηση, που περιλάμβανε και τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και του Λιμενικού Σώματος, συνελήφθησαν συνολικά 59 άτομα.

Βίντεο με την «συλλογή χλιδής» που κατέσχεσαν οι αρχές:

Το μέγεθος της υπόθεσης αποτυπώνεται στον αριθμό των ατόμων που εμπλέκονται στη δικογραφία, καθώς οι κατηγορούμενοι για την τεράστια απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου φτάνουν συνολικά τους 149.