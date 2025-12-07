Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Τραγικές στιγμές βιώνει η κτηνοτροφική οικογένεια Θεολόγου στο Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, καθώς τα 450 πρόβατα της ντόπιας φυλής Ρουμλουκίου – τα τελευταία καθαρόαιμα της περιοχής – θανατώθηκαν κατόπιν εντολής των κτηνιατρικών αρχών λόγω ευλογιάς.

Για την οικογένεια, που μεγάλωσε μαζί με τα ζώα και τα φρόντιζε καθημερινά, η απώλεια αυτή δεν αφορά μόνο το κοπάδι αλλά και τον τρόπο ζωής τους και την παράδοση της περιοχής.

Ο Κωνσταντίνος Θεολόγος, με τη φωνή σπασμένη από τον πόνο, περιγράφει την αγωνία του: «Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας».

Η σύζυγός του πνίγεται σε λυγμούς, ενώ τα παιδιά της οικογένειας αποχαιρετούν τα ζώα που μεγάλωσαν μαζί τους, ταΐζοντάς τα ακόμη και με μπιμπερό όταν ήταν μωρά. Για τους Θεολόγους, αυτά τα ζώα δεν ήταν απλά κοπάδι – ήταν μέλη της οικογένειας, συνοδοιπόροι μιας ζωής γεμάτης προσπάθεια, αγάπη και φροντίδα.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τα πρόβατα να κάνουν την τελευταία τους βόλτα στον στάβλο, ενώ η οικογένεια τα χαϊδεύει και τα αγκαλιάζει για τελευταία φορά. «Αυτή η φυλή υπήρχε εδώ πολύ πριν από εμάς», λέει ο κτηνοτρόφος με δάκρυα στα μάτια. «Τώρα εξαφανίζεται μαζί με το βιός μας… μαζί με την ιστορία μας».

Κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Η αγωνία του 58χρονου κτηνοτρόφου ήταν τόσο έντονη που νωρίτερα σήμερα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου. Ευτυχώς, οι γιατροί ενημερώνουν ότι η κατάστασή του είναι σταθερή και υπό έλεγχο, ωστόσο η ψυχολογική επιβάρυνση παραμένει τεράστια για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Η τραγωδία αυτή υπενθυμίζει ότι για πολλούς κτηνοτρόφους, τα ζώα τους δεν είναι απλά παραγωγικά μέσα, αλλά πραγματικά μέλη της οικογένειας – και η απώλειά τους αφήνει ένα ανεπούλωτο κενό.