Σε ένα από τα βιντεοκλίπ του κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας για «συνοδεία» ένα πιστόλι. Ο νεαρός τράπερ μέσα στο «θηριώδες» όχημα του καπνίζει και ένα και δυο τσιγάρα με ποσότητα κάνναβης.

Στην ίδια περίπου κατάσταση τον εντόπισαν και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα όταν θέλησαν να του κάνουν έλεγχο στην οδό Αχαρνών, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Όμως η έντονη μυρωδιά που… αναδυόταν από το αυτοκίνητό του, «χτύπησε» την μύτη των αστυνομικών που δεν θεώρησαν ότι προερχόταν από τα 3,5 γραμμάρια κάνναβης που είχαν βρει. Και είχαν δίκιο…

Πίσω από το ταμπλό του αυτοκινήτου, ανακάλυψαν την κρυψώνα του, μέσα στην οποία είχε βάλει 81 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 25χρονος τράπερ φέρεται να είπε ότι «τα δυο τσιγάρα τα είχα για προσωπική μου χρήση και το αυτοκίνητο μύριζε έντονα, γιατί μόλις τα είχα καπνίσει». Όσον αφορά όμως στα κρυμμένα ναρκωτικά, οι εξηγήσεις που έδωσε δεν ήταν πειστικές.

Την επόμενη μέρα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών έκαναν κατ’ οίκον έρευνα, παρουσία Εισαγγελέα, και βρήκαν ναρκωτικά που σίγουρα δεν ήταν για προσωπική χρήση, αλλά για διακίνηση. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

• -4- κιλά και -46- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

• -76- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

• -7- γραμμ. κοκαΐνης,

• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

• το χρηματικό ποσό των -950- ευρώ.

Ο 25χρονος τράπερ οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ο οποίος τον παρέπεμψε στον Ανακριτή. Όλοι περίμεναν, όπως συνηθίζεται, ότι θα ζητήσει να λάβει κάποια προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του. Όμως ο ίδιος ζήτησε να δώσει εξηγήσεις την ίδια μέρα και στη συνέχεια, με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, προφυλακίστηκε.