Σοκάρει την τοπική κοινωνία των Τρικάλων, αλλά και ολόκληρη τη χώρα, η τραγωδία στη μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ, στα Τρίκαλα, η οποία συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1). Προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια ξέσπασε μεγάλη φωτιά. Τέσσερις εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους, και μια 40χρονη, μητέρα τριών παιδιών, αγνοείται ακόμη. Ο ήχος της έκρηξης ήταν εκκωφαντικός, και ακούστηκε χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον εκκωφαντικό θόρυβο

Κάμερα ασφαλείας, η οποία βρίσκεται οκτώ χιλιόμετρα μακριά από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, στην οδό Καρδίτσης, κατέγραψε τον εκκωφαντικό κρότο της έκρηξης.

Παρά τη μεγάλη απόσταση της κάμερας ασφαλείας από το εργοστάσιο, ο ήχος της έκρηξης ακούγεται πεντακάθαρος και τρομακτικός. Το ωστικό κύμα ταξίδεψε πάνω από τον αστικό ιστό, τραντάζοντας παράθυρα και ξυπνώντας έντρομους τους πολίτες, αποδεικνύοντας τη βιβλική σφοδρότητα της έκρηξης που σημειώθηκε στο υπόγειο της επιχείρησης.

Ακούστε τον τρομακτικό ήχο από κάμερα ασφαλείας

Με πληροφορίες από το trikalazoom