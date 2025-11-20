Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μια από τις πρώτες ψηφιακές κλήσεις που εκδόθηκαν μέσω του gov.gr έλαβε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς οι νέες «έξυπνες» κάμερες ελέγχου ταχύτητας στην Αττική Οδό, τον κατέγραψαν να κινείται με 210 χλμ./ώρα με το πολυτελές αυτοκίνητό του, μάρκας Lotus. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, το νέο σύστημα καταγραφής παραβάσεων λειτουργεί πλέον κανονικά και οι πρώτες κλήσεις έχουν ήδη σταλεί στους λογαριασμούς των πολιτών στο gov.gr.

Ανάμεσα στους οδηγούς που εντοπίστηκαν να υπερβαίνουν σημαντικά τα επιτρεπόμενα όρια ήταν και ο 28χρονος Έλληνας τενίστας.

Με βάση τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η ταχύτητα αυτή επιφέρει αυστηρές κυρώσεις: πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται στα 4.000 ευρώ και η αφαίρεση διπλώματος αυξάνεται στα δύο χρόνια, ενώ σε δεύτερη υποτροπή το πρόστιμο φτάνει τα 8.000 ευρώ και η αφαίρεση άδειας οδήγησης τα τέσσερα χρόνια.

Το περιστατικό με τον Τσιτσιπά αποτέλεσε μία από τις πρώτες σοβαρές παραβάσεις που κατέγραψε το νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη λειτουργίας του.

Ο γνωστός τενίστας είχε μία εβδομάδα χρονικό περιθώριο να διαψεύσει ότι ήταν ο οδηγός του οχήματος, όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Οπότε πέρα από τη διαπίστωση των αστυνομικών ότι ήταν ο ιδιοκτήτης του οχήματος επί της ουσίας επιβεβαιώθηκε έμμεσα και από τον ίδιο. Εις βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία παραβίασης του ορίου ταχύτητας, σε βαθμό πλημμελήματος.

Πού τοποθετήθηκαν οι πρώτες «έξυπνες κάμερες»

Οι δέκα πρώτες συσκευές έχουν ήδη εγκατασταθεί σε κομβικά σημεία και βασικές λεωφόρους της Αττικής, όπως:

Λεωφόρος Κηφισίας

Λεωφόρος Συγγρού

Λεωφόρος Βουλιαγμένης

Οι κάμερες αποτελούν το πρώτο στάδιο μιας ευρύτερης ψηφιακής μεταρρύθμισης με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Χάρη στο νέο λογισμικό αναγνώρισης πινακίδων, η διαδικασία επιτήρησης γίνεται πλήρως αυτοματοποιημένα, χωρίς την ανάγκη χειρόγραφης καταγραφής από αστυνομικούς.

Πώς λαμβάνουν οι οδηγοί το πρόστιμο

Μόλις εντοπιστεί παράβαση, ο οδηγός ενημερώνεται άμεσα. Στην ψηφιακή θυρίδα του στο gov.gr εμφανίζονται:

-οι ακριβείς λεπτομέρειες της παράβασης

-η ώρα και το σημείο καταγραφής

-το ποσό του προστίμου

-οι διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Έτσι, ο πολίτης εξοικονομεί χρόνο και αποφεύγει τη γραφειοκρατία, ενώ το κράτος αποκτά ένα σύγχρονο εργαλείο για την επιτήρηση της κυκλοφορίας.