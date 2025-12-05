Το εντυπωσιακό αλλά επικίνδυνο υδάτινο «συντριβάνι» που ξεπήδησε χθες, στη μέση της οδού Σκρα στην Καλλιθέα, ενώ ήταν σε εξέλιξη η κακοκαιρία «Byron», έφερε ξανά στο προσκήνιο τις χρόνιες αστοχίες στο δίκτυο ομβρίων της περιοχής.

Το περιστατικό στη διασταύρωση της οδού Σκρα με την Ανδρομάχης βιντεοσκόπησαν περαστικοί, με τις εικόνες να γίνονται γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Πέμπτης.

Για το τι ακριβώς συνέβη, ο Δήμαρχος Καλλιθέας, Κώστας Ασκούνης, έδωσε μια εξήγηση που μόνο από έργο υποδομών στην Ελλάδα θα μπορούσε κανείς να περιμένει.

Ο αγωγός ήταν… τυφλός

Ακολουθεί η απάντηση του Δημάρχου Καλλιθέας:

«Με αφορμή τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το ‘’σιντριβάνι” στη μέση της οδού Σκρά στην Καλλιθέα, θέλω να επισημάνω τα εξής:

Κάτω από την οδό Σκρά έχει κατασκευαστεί, από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων περί το 1980, μεγάλος αγωγός ομβρίων υδάτων, ο οποίος ξεκινά από την Νέα Σμύρνη, διασχίζει τη Λ. Συγγρού και εν συνεχεία την Καλλιθέα από την οδό Σκρά, διέρχεται κάτω από τον Ιλισσό ποταμό και διακόπτεται 800 μ. πριν από την εκβολή του στον Κηφισό, στον οποίο θα κατέληγε σύμφωνα με τη μελέτη.

Συνεπώς, πρόκειται για έναν τυφλό αγωγό που δεν παροχετεύεται πουθενά, με αποτέλεσμα σε πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις ο αγωγός να λειτουργεί υπό πίεση και να εκτονώνεται στα συγκεκριμένα σημεία (Σκρά & Δημοσθένους, Σκρά & Ανδρομάχης).

Η Περιφέρεια Αττικής το έτος 2010, δημοπράτησε το έργο του τελευταίου αυτού τμήματος μέχρι τον αποδέκτη μαζί με τα υπόλοιπα συνοδά έργα, έτσι ώστε να καταστεί λειτουργικό το σύνολο του ήδη κατασκευασμένου αγωγού. Ο Δήμος Μοσχάτου για δικούς του λόγους, αντέδρασε με κινητοποιήσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μη υλοποίηση του έργου.

Επειδή όμως όπως και χθες, θα επαναληφθούν και στο μέλλον ακραία φαινόμενα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ίδιο συμβάν θα επαναληφθεί. Η διοίκηση του Δήμου Καλλιθέας έχει προχωρήσει σε συναντήσεις μεταξύ των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, του δήμου και Μελετητών Υδραυλικών Έργων για την επίλυση του προβλήματος».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Τέλος, καλώ τον περιφερειάρχη Αττικής, του οποίου η ευαισθησία στα ζητήματα αυτά είναι αποδεδειγμένη να εντείνει την προσπάθειά του για την οριστική επίλυση του προβλήματος, που προκαλεί προφανή κίνδυνο για τους πολίτες και τις περιουσίες τους».