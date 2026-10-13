Τον ρόλο του προσωρινού επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στην Αθήνα αναλαμβάνει ο έμπειρος Αμερικανός διπλωμάτης Τζόσουα Χακ, σε συνέχεια των εξελίξεων με την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο κ. Χακ, ο οποίος υπηρετεί ως Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αποστολής (Deputy Chief of Mission), θα εκτελεί χρέη Επιτετραμμένου (Chargé d’Affaires) έως ότου ολοκληρωθεί η συνταγματικά προβλεπόμενη διαδικασία διορισμού και επικύρωσης νέου μόνιμου πρέσβη από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Αμερικανική Γερουσία.

Ποιος είναι ο Τζόσουα Χακ – Η διπλωματική του διαδρομή

Ο Τζόσουα Χακ (Joshua Huck) διαθέτει πολυετή καριέρα στο αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών (State Department), έχοντας διατελέσει σε καίριες διοικητικές και διπλωματικές θέσεις με επίκεντρο τη Νότια Ευρώπη και την Ασία:

Έχει υπηρετήσει ως Αναπληρωτής Υφυπουργός Εξωτερικών (Deputy Assistant Secretary) αρμόδιος για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο, ενώ προηγουμένως διηύθυνε το Γραφείο Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, με αντικείμενο την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Μάλτα.

Η διαδρομή του περιλαμβάνει θητείες σε διπλωματικές αποστολές στην Κίνα, την Ιαπωνία, τη Βουλγαρία, τη Μιανμάρ, την Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ.

Έχει εργαστεί στα Γραφεία Κινεζικών και Κορεατικών Υποθέσεων, ενώ διετέλεσε Διευθυντής του Γραφείου του τότε Υφυπουργού Εξωτερικών για τις Υποθέσεις Ανατολικής Ασίας και Ειρηνικού, Κερτ Κάμπελ.

Ο κ. Χακ είναι απόφοιτος του περίφημου Πανεπιστημίου Johns Hopkins και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας. Παράλληλα, διακρίνεται για τις γλωσσικές του ικανότητες, καθώς ομιλεί κινεζικά, ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά.

Η συνταγματική διαδικασία διαδοχής νέου πρέσβη

Η προσωρινή ανάληψη των καθηκόντων από τον Τζόσουα Χακ δεν ισοδυναμεί με διορισμό νέου πρέσβη. Η τοποθέτηση μόνιμου επικεφαλής διέπεται από το Άρθρο ΙΙ του Αμερικανικού Συντάγματος και απαιτεί μια συγκεκριμένη σειρά βημάτων:

Προεδρική υποψηφιότητα: Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρέπει να επιλέξει και να υποβάλει επίσημα το όνομα του νέου υποψηφίου πρέσβη στη Γερουσία. Εξέταση και επικύρωση: Η υποψηφιότητα παραπέμπεται στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας για ακρόαση, και στη συνέχεια τίθεται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Σώματος. Σημειώνεται ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν εμπλέκεται στη διαδικασία. Μετά την έγκριση, μεσολαβεί η ολοκλήρωση των διπλωματικών πρωτοκόλλων και η επίδοση των διαπιστευτηρίων στην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ο παράγοντας των ενδιάμεσων εκλογών του 2026

Το χρονοδιάγραμμα για την άφιξη του νέου Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα επηρεάζεται άμεσα από το πολιτικό ημερολόγιο των ΗΠΑ:

Οι επικείμενες Ενδιάμεσες Εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026 θα καθορίσουν τη νέα σύνθεση του Κογκρέσου, η θητεία του οποίου ξεκινά στις 3 Ιανουαρίου 2027 .

Η τρέχουσα Γερουσία διατηρεί τη συνταγματική αρμοδιότητα να εξετάσει και να εγκρίνει υποψηφιότητες μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 3ης Ιανουαρίου 2027.

Ο Κανόνας της Εκκρεμότητας: Εάν ο Πρόεδρος υποβάλει υποψηφιότητα η οποία δεν προλάβει να ψηφιστεί μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, αυτή επιστρέφεται αυτομάτως στον Λευκό Οίκο και πρέπει να υποβληθεί εκ νέου στο νέο Σώμα.

Ως εκ τούτου, η ταχύτητα αντικατάστασης εξαρτάται τόσο από την ετοιμότητα του Λευκού Οίκου να καταθέσει πρόταση, όσο και από τους κοινοβουλευτικούς ρυθμούς της Γερουσίας.