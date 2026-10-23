Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την πολύκροτη υπόθεση των στημένων αγώνων στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς ένας από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες αποφάσισε να βγει από την ανωνυμία. Ο λόγος για τον πρώην ιδιοκτήτη της ομάδας του Ιωνικού, Βαγγέλη Τσάπα, ο οποίος προέβη στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής στον ΑΝΤ1.

Η τηλεφωνική παρέμβαση και το παρασκήνιο της αποκάλυψης

Ο πρώην αθλητικός παράγοντας παρενέβη τηλεφωνικά στον αέρα της εκπομπής, επιβεβαιώνοντας ο ίδιος ότι αποτελεί κομβικό πρόσωπο στην έρευνα των δικαστικών και αστυνομικών Αρχών. Η κίνησή του αυτή να προχωρήσει σε αυτοαποκάλυψη προκάλεσε αίσθηση στην αθλητική και κοινή γνώμη, καθώς η κατάθεσή του θεωρείται κρίσιμη για την εξιχνίαση του κυκλώματος που εμπλέκεται στις παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες και την αλλοίωση αποτελεσμάτων.

«Αποφάσισα να μιλήσω όταν ήρθαν στα αυτιά μου κάποια πράγματα. Τον Κύριο Λιόλιο τον ξέρω από το 2014 και τον κύριο Μαυραγάνη από το 2018. Γνωριστήκαμε όταν ήμουν εγώ στον Φάρο. Ό, τι κατέθεσα, είναι πέρα για πέρα αληθινά κατά την άποψή μου», δήλωσε ο Βαγγέλης Τσάπας στην εκπομπή εξηγώντας τον λόγο που θέλησε να αποκαλύψει ότι είναι ο ένας από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες.

«Γιατί να καταστρέφεται πέντε χρόνια η ζωή μου με τέτοια δημοσιεύματα ; Έγραφαν τότε πως δήθεν εγώ εκμεταλλεύτηκα τον Σεΐχη του Κατάρ. Κανείς δεν έγραψε ότι εγώ αποζημιώθηκα από αυτή την ιστορία. Θα ήθελα σας παρακαλώ να αποκατασταθεί αυτό και για την ψυχική μου υγεία και για τα πάντα. Η απόφασή μου ήταν να βγω να μιλήσω… ήξερα πως δεχθώ πάλι τη λάσπη του 21. Ήξερα το ρίσκο», είπε, μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια ο πρώην ιδιοκτήτης του Ιωνικού υποστήριξε πως δεν στηρίζει καμία ομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση που διατηρούσε με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από πέντε χρόνια.

«Δεν είμαι οπαδός καμίας ομάδας, μου είναι αδιάφορο. Όταν είσαι μέσα στα παιχνίδια αυτά δεν μπορείς να είσαι οπαδός. Δε με ενδιαφέρει από αυτή την ιστορία, καμία ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είμαι οπαδός. Στο παρελθόν ήμουν ΠΑΟΚ. Τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής μου την έχω κάνει όμως κόντρα στον ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι έφτασαν στα αυτιά μου οι ιστορίες με τα παιδιά, κυκλοφορούν αυτά στον χώρο του μπάσκετ, όταν τα άκουσα, εξερράγην. Εγώ προσωπικά εναντίον του κυρίου Λιόλιου τι να έχω; Η προσωπική σχέση μας τελείωσε τον Σεπτέμβριο του 2021», ανέφερε.

Παράλληλα αναφέρθηκε στις εμπειρίες του στο μπάσκετ και στα όσα έχει δει από το 2004 που βρίσκεται στον χώρο. Όπως υποστήριξε, «είμαι από το 2004 στον αθλητισμό. Εγώ ξεκίνησα ένας από τους πιο καθαρούς ανθρώπους στον χώρο και τρώγαμε τη μια σφαγή μετά την άλλη. Όλα έχουν κατατεθεί πλήρως στον εισαγγελέα, γι’ αυτό η έρευνα ξεκινάει από το 2016. Αν κρίνεται ότι είμαι αναξιόπιστος μάρτυρας, αυτό είναι δικαίωμά σας. Σε δική μου κατάσταση πριν το ’16 δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή μου. Δεν ήταν δική μου ομάδα ο Φάρος Λάρισας. Έπρεπε όμως να σωθεί η ομάδα για να πουληθεί μετά στη Λήμνο. Θα σας πω το εξής. Είπα κάτι για εκείνον τον αγώνα με τον Γιαννάκη. Βγήκε και ο κύριος Γιαννάκης να πάει να κάνει παράσταση κατηγορίας. Αυτά βγήκαν χθες από μένα, σήμερα είπε πως θέλει να μιλήσει. Αποδεικνύουν πλήρως αυτά που είπα. Θέλω να τελειώσουμε εδώ για αυτό το κομμάτι, γιατί ίσως κάνω και λάθος που μιλάω. Ήθελα να πω το κίνητρό μου, δεν εξυπηρετώ κανένα συμφέρον, θέλω να εξιλεωθώ για τα λάθη μου στο παρελθόν. Το οφείλω στον εαυτό μου να βγω και να πω την αλήθεια. Αν μου επιφέρει κάποιο κόστος, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Όταν πήγα στον εισαγγελέα, δεν ήξερα τι θα γίνει. Για εμένα όπως το νιώθω, είναι άδικο να… πυροβολούμαι με ψεύτικα δημοσιεύματα για ακόμα μια φορά στη ζωή μου. Αυτά με τα σχολικά ήταν η αφορμή για να μιλήσω. Εγώ ήξερα τα πράγματα από μέσα, και όσα έλεγαν με εξαγρίωναν, ωστόσο αυτό με τα παιδιά ξεχείλισαν το ποτήρι. Ο αγώνας της Αναγέννησης Πάτρας με το Κολλέγιο Θεσσαλονίκης».

Όσο για τις τελευταίες εκλογές της ΕΟΚ, όπου και υπογράμμισε ότι βρέθηκε στο πλευρό του Παναγιώτη Φασούλα, τόνισε: «Δεν υπάρχει πλευρά του κυρίου Μπουρούση στην ΕΟΚ, υπήρχε πλευρά του Παναγιώτη Φασούλα και μαζί του συντάχθηκα στις εκλογές της Ομοσπονδίας. Εγώ ήμουν σε χαμηλές κατηγορίες το 2016, δε θέλω να πάρω θέση για την κατάσταση του ελληνικού μπάσκετ τότε. Υπάρχουν άνθρωποι πιο σημαντικοί από εμένα στο μπάσκετ, οι οποίοι ξέρουν πράγματα και πρέπει να πάνε την ιστορία παρακάτω. Αν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής κρίνουν ότι όσα είπα είναι λάθος, αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες μου».

Από το αθλητικό παρασκήνιο στις υποθέσεις κρυπτονομισμάτων

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όνομα του Βαγγέλη Τσάπα δεν απασχολεί για πρώτη φορά την επικαιρότητα. Κατά το παρελθόν, ο επιχειρηματίας είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας με το προσωνύμιο «Έλληνας crypto», λόγω της εμπλοκής του σε μια πολυσυζητημένη υπόθεση κρυπτονομισμάτων που είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και είχε απασχολήσει εκτενώς τις οικονομικές και δικαστικές Αρχές.

Πιο συγκεκριμένα έγινε γνωστός ως ο «Έλληνας Crypto» λόγω της εμπλοκής του ως βασικός διαχειριστής και CEO του HNC Coin (Hellenic Coin). Το συγκεκριμένο ψηφιακό νόμισμα πλασαρίστηκε στην αγορά ως το «πρώτο ελληνικό κρυπτονόμισμα».

Η υπόθεση ξεκίνησε γύρω στο 2015. Ο Τσάπας ανέλαβε ενεργό ρόλο διαχείρισης το 2020, προσπαθώντας να το συνδέσει με πραγματικές οικονομικές δραστηριότητες (τουρισμό, real estate, ναυτιλία). Τον Ιούνιο του 2021 η κεφαλαιοποίηση του νομίσματος έφτασε στα 336,7 εκατομμύρια ευρώ, αλλά λίγους μήνες μετά, τον Νοέμβριο του 2021, η αξία του κατέρρευσε σχεδόν στο μηδέν.

Ωστόσο τον Νοέμβριο του 2021, παράλληλα με την κατάρρευση του νομίσματος και εν μέσω καταγγελιών από επενδυτές για οικονομικές απώλειες, ο ίδιος εξαφανίστηκε για ένα διάστημα.

Ο ίδιος υποστήριξε τότε ότι θα επέστρεφε για να διευθετήσει τις εκκρεμότητες. Τον Ιανουάριο του 2024, απασχόλησε ξανά με δραματικό τρόπο τις αρχές και τα ΜΜΕ. Μετά από σήμα εξαφάνισης, εντοπίστηκε και νοσηλεύτηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με σοβαρή οισοφαγίτιδα, έχοντας καταναλώσει χλωρίνη και aqua forte.

Σήμερα, το όνομά του έρχεται και πάλι στη δημοσιότητα στη δικαστική έρευνα για καταγγελίες χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.