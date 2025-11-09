Ιδιαίτερα πλούσια και … πολύπλευρη δράση, είχε ο 46χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας πατήρ Παρθένιος (κατά κόσμον Βασίλης Βεζυρέας), ο οποίος συνελήφθη μαζί με άλλους τρεις ρασοφόρους, κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, η οποία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, αλλά και παράνομους μετανάστες.

Ο Βασίλης Βεζυρέας πριν από χρόνια, πολύ πριν βρεθεί κατηγορούμενος για τα πολύ σοβαρά αδικήματα που του αποδίδονται σήμερα, έγινε γνωστός στο πανελλήνιο ως μοντέλο, καθώς και από τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικά πάνελ.

Ξεκίνησε την πορεία του στα τέλη της δεκαετίας του ’90, όταν μπήκε δυναμικά στον χώρο του μόντελινγκ.

Ωστόσο, στη συνέχεια αποφάσισε να φορέσει άμφια, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ενθρονιστεί … Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών.

Η ρήξη του με την Ορθόδοξη Εκκλησία

Η ιστορία του Παλαιοημερολογίτη Αρχιεπισκόπου που τελικά έμπλεξε με το … Νόμο, είναι σίγουρα ασυνήθιστη.

Από διάκονος της Ελλαδικής Εκκλησίας πέρασε στις πασαρέλες και τις νυχτερινές πίστες και από επαγγελματίας μάγειρας, ενθρονίστηκε και επισήμως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος της Εκκλησίας των Παλαιοημερολογιτών.

Το όνομά του πρωταγωνίστησε από το 2000 και έπειτα, στον χώρο της showbiz, με αποτέλεσμα να αποτελέσει το «κόκκινο πανί» για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, (στην οποία ανήκε και απ’ όπου καθαιρέθηκε).

Ο Βασίλης Βεζυρέας έλαβε το όνομα Παρθένιος Α΄, λαμβάνοντας τον ύψιστο τίτλο της Εκκλησίας των ΓΟΧ (Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί).

Σύμφωνα με όσα έλεγε ο ίδιος, η αγάπη του για την Εκκλησία εκδηλώθηκε από πολύ νωρίς.

Μάλιστα, ο Βασίλης Βεζυρέας φοίτησε στο Μέσο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Καλαμάτας και στη συνέχεια στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών.

Παρά το γεγονός ότι είχε πάρει την απόφαση να αφιερωθεί στον Θεό υπηρετώντας την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν ήταν λίγες οι φορές που επέλεξε να πετάξει τα ράσα για να ασχοληθεί αρχικά με το μόντελινγκ, συμμετέχοντας σε επιδείξεις μόδας και φωτογραφίσεις, αλλά και κλείνοντας συνεργασίες με σημαντικούς Έλληνες σχεδιαστές.

Τότε ήταν που είχε γίνει «μήλον της Έριδος» για τις εκπομπές lifestyle, που έδιναν μάχη ώστε να εξασφαλίσουν την παρουσία του στα πλατό τους, σκανδαλίζοντας όμως τον Κλήρο και τους πιστούς με τις επιλογές του, με συνέπεια να ακολουθήσει η καθαίρεσή του, πριν ενταχθεί στην Εκκλησία των Παλαιοημερολογιτών.

Βιβλίο με συνταγές και … τραγούδια

Ο πατήρ Παρθένιος, εκτός από τις εμφανίσεις του σε πλατό τηλεοπτικών εκπομπών, διαθέτει δικό του κανάλι στο YouTube με πολλές χιλιάδες ακολούθους, στο οποίο παρουσιάζει διάφoρες συνταγές.

Ήθελε μάλιστα να κυκλοφορήσει και βιβλίο με συνταγές, με διατροφικά μυστικά της Εκκλησίας.

«Τα έσοδα του βιβλίου θα βοηθήσουν στα γεύματα αγάπης», είχε πει ο ίδιος.

Ο πατήρ Παρθένιος όμως έχει γράψει και τραγούδια …

Υπενθυμίζεται ότι ο ιερέας youtuber από τα ράσα, τις πίστες, τις πασαρέλες, τα τηλεοπτικά φώτα και τις μαγειρικές εκπομπές, κατέληξε στα ναρκωτικά και στη σύλληψη.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοκαΐνη βάρους 2.238 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη βάρους 9.092,6 γραμμαρίων, καθώς και το χρηματικό ποσό των 4.380 ευρώ και 24.500 λεκ Αλβανίας.

Ο διάλογος του 46χρονου ρασοφόρου με αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης

ΑΡΧΗΓΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Πήγαινε στο στενό ενώ μιλάμε. Θα σου πει από τον Τζόνι. Ένα BMW, τώρα τι χρώμα, δεν θυμάμαι.

46ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: Εντάξει

ΑΡΧΗΓΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε την δουλειά σου. Βλέπεις;

46ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: Ναι, ένα γκρι.

ΑΡΧΗΓΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Μπράβο, από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

46ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: Ναι, οκ.

ΑΡΧΗΓΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Εντάξει οκ, έλα γεια.

