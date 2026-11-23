Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση με τα πλαστά έργα τέχνης που εντοπίστηκαν στην Αττική.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας 49χρονος αρχιμανδρίτης, ο οποίος φέρεται να διαμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες και πλέον αναζητείται από τις ελληνικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι τον συγκεκριμένο αρχιμανδρίτη, έχει υποδείξει ως το πρόσωπο που είχε αναρτήσει προς πώληση τους πίνακες σε ηλεκτρονική πλατφόρμα αγγελιών, ο 44χρονος που συνελήφθη.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σε βάρος του αρχιμανδρίτη αναμένεται να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Πρόκειται για τον Ιωάννη Χριστόδουλο, το όνομα του οποίου είχε απασχολήσει πριν από τρία χρόνια τον αυστραλιανό Τύπο, έπειτα από καταγγελίες για τη διαχείριση σημαντικών χρηματικών δωρεών από πιστούς, κοσμήματα μεγάλης αξίας και φερόμενες συνομιλίες με σεξουαλικό περιεχόμενο μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

Η επανεμφάνιση του ονόματός του στη δημοσιότητα συνδέεται αυτή τη φορά με την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την πώληση έργων τέχνης που παρουσιάζονταν ως αυθεντικά, ενώ, σύμφωνα με την αρχική γνωμάτευση ειδικού, αποτελούσαν απομιμήσεις.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη το Σάββατο (21/11) ένας 44χρονος στην Αθήνα, ενώ συνολικά κατασχέθηκαν 35 έργα τέχνης, τα οποία, εφόσον ήταν γνήσια, θα μπορούσαν να έχουν αξία περίπου 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί εντόπισαν τον 44χρονο έξω από τον σταθμό του Μ ετρό «Αμπελόκηποι», έχοντας στην κατοχή του έξι πίνακες, που αποδίδονταν στον ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη. Όπως προέκυψε, ο άνδρας δρούσε για λογαριασμό ενός 49χρονου και σκόπευε να παραδώσει τα έργα έναντι του ποσού των 5.150 ευρώ.

Στους αστυνομικούς, ο συλληφθείς υποστήριξε πως γνώριζε τον 49χρονο από το 2014 και ότι εκείνος του είχε ζητήσει να παραλάβει τα έργα από την οικία του. Παράλληλα, υπέδειξε τον 49χρονο ως τον διαχειριστή του λογαριασμού μέσω του οποίου είχαν δημοσιευτεί αγγελίες πώλησης των έργων. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 44χρονου, ο δεύτερος εμπλεκόμενος, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί, διαμένει στις ΗΠΑ, όπου ιερουργεί ως αρχιμανδρίτης στην Τάμπα της Φλόριντα.

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης, διακεκριμένη απάτη και παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο 49χρονος Έλληνας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Από την Ελλάδα στην Αυστραλία – Η πορεία του 49χρονου

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της ομογενειακής εφημερίδας «Νέος Κόσμος», ο αρχιμανδρίτης είχε μεταβεί στην Αυστραλία από την Ελλάδα στις αρχές του 2011, αναπτύσσοντας στη συνέχεια εκκλησιαστική δραστηριότητα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του είχε συνδεθεί με εκκλησιαστικές κοινότητες της Νότιας Αυστραλίας, ενώ η πορεία του συνοδεύτηκε από μετακινήσεις και αντιπαραθέσεις με εκκλησιαστικούς φορείς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκκλησιαστική διαδρομή του 49χρονου, καθώς, σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα του αυστραλιανού Τύπου, είχε συνδεθεί με εκκλησιαστικούς σχηματισμούς των Παλαιοημερολογιτών, ενώ είχε περάσει και από μοναστήρια που ακολουθούσαν το παλαιό ημερολόγιο. Η πορεία του είχε συνοδευτεί από αντιπαραθέσεις με εκκλησιαστικές αρχές και αναφορές σε αποφάσεις καθαίρεσης ήδη από το 2011. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, φέρεται να απομακρύνθηκε στη συνέχεια και από τους Παλαιοημερολογίτες.

Στη συνέχεια επέστρεψε στην Αδελαΐδα, όπου επιχείρησε να αναπτύξει νέα εκκλησιαστική δραστηριότητα.

Τον Ιούλιο του 2020 ανέλαβε καθήκοντα στην ενορία του Αγίου Ανδρέα, στην περιοχή Noarlunga της Νότιας Αυστραλίας.

Αργότερα, είχε προβλεφθεί η μετακίνησή του στον ναό του Αγίου Νεκταρίου, στο προάστιο Fawkner της Μελβούρνης. Ωστόσο, τα δημοσιεύματα που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα να τεθεί σε προσωρινή αργία από την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, πριν αναλάβει ουσιαστικά τα νέα του καθήκοντα.

Οι αποκαλύψεις του 2023 για την εφαρμογή γνωριμιών

Τον Ιούνιο του 2023, η αυστραλιανή εφημερίδα The Advertiser δημοσίευσε έρευνα στην οποία διατυπώνονταν ισχυρισμοί για την προσωπική ζωή του αρχιμανδρίτη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο κληρικός φερόταν να διατηρεί λογαριασμό στην εφαρμογή γνωριμιών Grindr, μέσω της οποίας συνομιλούσε με άλλους άνδρες και κανόνιζε συναντήσεις.

Το δημοσίευμα υποστήριζε ακόμη ότι είχαν ανταλλαγεί μηνύματα με σεξουαλικό περιεχόμενο και φωτογραφίες, ενώ αναφερόταν και σε υλικό που είχε συγκεντρώσει ιδιωτικός ερευνητής σχετικά με επισκέψεις ανδρών στην κατοικία του.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν αποτελούσαν δικαστικά διαπιστωμένα γεγονότα.

Από την πλευρά του, ο αρχιμανδρίτης, σύμφωνα με όσα είχαν μεταφέρει τότε άνθρωποι του περιβάλλοντός του, αρνήθηκε ότι διατηρούσε τον συγκεκριμένο λογαριασμό, υποστηρίζοντας πως είχε πέσει θύμα πλαστοπροσωπίας.

Η εκδοχή που παρουσίαζε ήταν ότι τρίτο πρόσωπο είχε χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία και τα στοιχεία του για να δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ, με στόχο να τον εκθέσει.

Παρά τις διαψεύσεις, τα δημοσιεύματα προκάλεσαν αναστάτωση στους κόλπους της ελληνικής ομογένειας.

Οι καταγγελίες για εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από δωρεές

Παράλληλα με τις αναφορές για την εφαρμογή γνωριμιών, ο αυστραλιανός Τύπος είχε δημοσιεύσει καταγγελίες σχετικά με μεγάλα χρηματικά ποσά που φέρεται να είχε λάβει ο αρχιμανδρίτης από πιστούς, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι ενορίτες.

Στα αρχικά δημοσιεύματα της The Advertiser γινόταν λόγος για δωρεές που έφταναν περίπου τις 500.000 δολάρια Αυστραλίας, ποσό το οποίο άνθρωποι του περιβάλλοντός του είχαν αμφισβητήσει έντονα.

Η υπόθεση απέκτησε νέα διάσταση τον Οκτώβριο του 2023, όταν δημοσιεύτηκαν πρόσθετες πληροφορίες για χρηματικές παροχές από ηλικιωμένη γυναίκα ελληνικής καταγωγής.

Σύμφωνα με τον «Νέο Κόσμο», τα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί τότε έκαναν λόγο για μεταφορές χρημάτων προς τραπεζικούς λογαριασμούς του κληρικού, οι οποίες φέρονταν να ξεπερνούν συνολικά τις 700.000 δολάρια Αυστραλίας από το 2017.

Συγγενείς της δωρήτριας εξέφρασαν προβληματισμό για τη διαχείριση των ποσών, υποστηρίζοντας ότι είχαν ενημερωθεί πως τα χρήματα δεν εμφανίζονταν στον τραπεζικό λογαριασμό της τοπικής ενορίας.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτέλεσαν αντικείμενο δημοσιογραφικών αποκαλύψεων και αστυνομικής διερεύνησης στην Αυστραλία. Δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα δημοσιεύματα ότι είχαν οδηγήσει τότε σε καταδίκη του κληρικού.

Τα κοσμήματα αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων

Ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει και η υπόθεση με κοσμήματα μεγάλης αξίας, τα οποία η ίδια ηλικιωμένη ομογενής φερόταν να έχει παραδώσει στον αρχιμανδρίτη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Οκτωβρίου 2023, η συνολική αξία των κοσμημάτων ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο αυστραλιανά δολάρια.

Όπως είχε αναφερθεί, τα αντικείμενα προορίζονταν για έκθεση σε ελληνορθόδοξο μουσείο στην Κωνσταντινούπολη.

Ωστόσο, η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας φερόταν να μην έχει ενημερωθεί ούτε για την παραλαβή των κοσμημάτων ούτε για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Η οικογένεια της ηλικιωμένης ζήτησε την επιστροφή τους και, σύμφωνα με τα αυστραλιανά ρεπορτάζ, τα κοσμήματα επιστράφηκαν στους συγγενείς της, έπειτα από παρεμβάσεις και την εμπλοκή της Αστυνομίας.

Παράλληλα, οι συγγενείς εξέταζαν το ενδεχόμενο περαιτέρω νομικών ενεργειών για τα χρηματικά ποσά που είχαν δοθεί.

Τα δημοσιεύματα δεν τεκμηριώνουν ότι οι δωρεές χρησιμοποιήθηκαν πράγματι για τη χρηματοδότηση της εφαρμογής γνωριμιών ή προσωπικών συναντήσεων, παρά τις σχετικές αιτιάσεις που είχαν διατυπωθεί.

Η αντίδραση της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων καταγγελιών, η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει εσωτερικά την υπόθεση.

Στα τέλη Ιουνίου 2023, ο αρχιμανδρίτης τέθηκε σε προσωρινή αργία, με την Αρχιεπισκοπή να προχωρά σε διερεύνηση των όσων είχαν καταγγελθεί.

Την ίδια περίοδο, ορισμένοι ενορίτες είχαν υπερασπιστεί δημόσια τον κληρικό, εκφράζοντας δυσπιστία απέναντι στις κατηγορίες.

Αργότερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του αυστραλιανού Τύπου, ο Ιωάννης Χριστόδουλος αναχώρησε από την Αυστραλία με προορισμό την Ελλάδα.

Πώς συνδέθηκε το όνομά του με τα πλαστά έργα τέχνης

Η νέα υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται έπειτα από καταγγελία στις ελληνικές Αρχές για δύο έργα τέχνης που είχαν αναρτηθεί προς πώληση σε διαδικτυακή πλατφόρμα.

Οι πίνακες αποδίδονταν σε γνωστό ζωγράφο και συνοδεύονταν από πιστοποιητικά γνησιότητας, τα οποία επίσης θεωρήθηκαν ύποπτα.

Η έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οδήγησε στον εντοπισμό ενός 44χρονου άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό του 49χρονου.

Ο 44χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11) στην Αθήνα, έχοντας στην κατοχή του έξι έργα τέχνης, τα οποία επρόκειτο να διαθέσει έναντι συνολικού ποσού 5.150 ευρώ.

Ακολούθησαν έρευνες σε κατοικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν:

35 έργα τέχνης που αποδίδονταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους δημιουργούς.

που αποδίδονταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους δημιουργούς. 2.750 ευρώ σε μετρητά.

σε μετρητά. 97 χρυσές λίρες .

. Τέσσερα χρυσά γαλλικά νομίσματα .

. Δύο πολύτιμοι λίθοι.

Τα έργα εξετάστηκαν από ειδικό ιστορικό τέχνης και τεχνοκριτικό, η οποία γνωμάτευσε ότι πρόκειται για απομιμήσεις.

Η εκτιμώμενη αξία τους, εάν ήταν αυθεντικά, θα ανερχόταν σε περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Για την οριστική διαπίστωση της γνησιότητας των έργων και των σχετικών πιστοποιητικών έχει διοριστεί πραγματογνώμονας.

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του 49χρονου

Ο 49χρονος φέρεται να βρίσκεται σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ δημοσιογραφικές πληροφορίες τον τοποθετούν στην Τάμπα της Φλόριντα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος του στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, ο αρχιμανδρίτης επικοινώνησε μαζί του μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης.

Ο συνήγορός του διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμη λάβει γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας και ότι ο εντολέας του σκοπεύει να τεθεί στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών.

Παράλληλα, ο 49χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι έχει πέσει και στην παρούσα υπόθεση θύμα άλλου προσώπου, επικαλούμενος συνομιλίες που φέρεται να είχε με Έλληνα έμπορο έργων τέχνης.

Η υπερασπιστική του θέση παραμένει διαφορετική από όσα διερευνούν οι αστυνομικές Αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει δικαστική κρίση για την ενδεχόμενη εμπλοκή του.

Στο επίκεντρο η διακίνηση των έργων

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει την έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της φερόμενης διακίνησης πλαστών έργων τέχνης, καθώς και εάν υπάρχουν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που σχετίζονται με τη διακίνηση πλαστών έργων τέχνης, τη διακεκριμένη απάτη και την πνευματική ιδιοκτησία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο 49χρονος.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μπουζιάνης

Ο Γιώργος Μπουζιάνης (1885–1959), τα έργα του οποίου ισχυριζόταν ότι πουλούσε το κύκλωμα, θεωρείται ο σημαντικότερος Έλληνας εκπρόσωπος του εξπρεσιονισμού. Γεννημένος στην Αθήνα, σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών δίπλα σε κορυφαίους δασκάλους (Νικηφόρο Λύτρα, Κωνσταντίνο Βολανάκη, Γεώργιο Ροϊλό και Δημήτριο Γερανιώτη), προτού αναχωρήσει το 1907 για τη Γερμανία. Εκεί φοίτησε στην Ακαδημία Τεχνών του Μονάχου, εργάστηκε στο ατελιέ του Μαξ Λίμπερμαν και συνδέθηκε φιλικά με τον Τζόρτζιο ντε Κίρικο.

Στη Γερμανία, την κοιτίδα του εξπρεσιονισμού, διαμόρφωσε το απολύτως προσωπικό του ύφος, στο οποίο κυριαρχούν ο ανθρωποκεντρισμός, τα έντονα χρώματα και οι παραμορφώσεις του ανθρώπινου προσώπου και σώματος για να αποδοθεί η τραγικότητα της ζωής. Πραγματοποίησε σημαντικές εκθέσεις, έγινε μέλος της Secession του Μονάχου, ενώ από το 1929 έως το 1932 έζησε και δημιούργησε στο Παρίσι. Η άνοδος του ναζισμού και ο στιγματισμός του εξπρεσιονισμού ως «παρηκμασμένης τέχνης» τον ανάγκασαν να επιστρέψει οριστικά στην Αθήνα το 1935.

Στην Ελλάδα, ο διορισμός του στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών δεν προχώρησε ποτέ, και ο ζωγράφος ήρθε αντιμέτωπος με τη φτώχεια, τις κακουχίες της Κατοχής και του Εμφυλίου, αλλά και την αρχική αδιαφορία του αθηναϊκού καλλιτεχνικού κύκλου. Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 1949 με την αναδρομική του έκθεση στον «Παρνασσό», την ίδια χρονιά που υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ομάδας «Σταθμοί». Ακολούθησε η συμμετοχή του στη Μπιεννάλε της Βενετίας (1950), ενώ το 1956 έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που τιμήθηκε με το βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού Γκούγκενχαιμ.

Μετά τον θάνατό του, το σπίτι του στη Δάφνη Αττικής μετατράπηκε σε μουσείο, ενώ σήμερα έργα του κοσμούν την Εθνική Πινακοθήκη και σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.