Ένας μαυροντυμένος άνδρας που κρατάει μία χάρτινη τσάντα φαίνεται να περνάει από το σημείο της έκρηξης λίγο πριν αυτή συμβεί, χθες τη νύχτα έξω από την ντισκοτέκ «Jacky.O.», στην οδό Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια.

Το βίντεο που έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας του νυχτερινού κέντρου δείχνει τον άνδρα να μεταφέρει τη βόμβα, που λίγο αργότερα εξερράγη στην είσοδο της γνωστής ντισκοτέκ, τρομοκρατώντας περιοίκους και περαστικούς.

Δείτε το βίντεο που εξασφάλισε η «Ζούγκλα»:

Τα εργαστήρια της ΕΛΑΣ προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν βιντεοληπτικό υλικό και από άλλες κάμερες της περιοχής για να ταυτοποιήσουν τον δράστη. Τις έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του ανέλαβε το τμήμα δίωξης εκβιαστών της ασφάλειας

Υπενθυμίζεται πως η έκρηξη πραγματοποιήθηκε στις 10:00 το βράδυ και από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα, καθώς συνέβη σε μία από τις πιο πολυσύχναστες πλευρές της Αθήνας, σε ώρα που η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περιοχή ήταν πυκνή. Μάλιστα, το νυχτερινό κέντρο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκεται ανάμεσα σε ξενοδοχείο και εστιατόριο και είναι μερικά μέτρα μακριά από το Hilton.

Τι είπε ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ

«Από την δική μας κάμερα φαίνεται ένας που φοράει μάσκα και κουκούλα και αφήνει την χαρτοσακούλα και 3 λεπτά μετά έγινε η έκρηξη. Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ευτυχώς, Παρασκευή και Σάββατο θα λειτουργήσουμε κανονικά» είπε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, που υπέστη ελαφρές ζημιές στην είσοδό του.

Δείτε βίντεο και εικόνες της «Ζούγκλας» από την χθεσινή έκρηξη:

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» στο σημείο δημιουργήθηκε μικρός κρατήρας από την έκρηξη.

Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ένας νεαρός -ο μαυροντυμένος άντρας πιθανότατα που εμφανίζεται στο βίντεο- διέφυγε τρέχοντας από το σημείο.

Την έρευνα ανέλαβε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.), ενώ καταθέσεις και στοιχεία συλλέγει και το Τμήμα Εκβιαστών, καθώς θεωρείται πιθανό η έκρηξη να αφορά υπόθεση εκβίασης, ενδεχομένως από την λεγόμενη «Greek Mafia». Δεν αποκλείεται μάλιστα, το χτύπημα και η έκρηξη να ήταν προειδοποιητικού χαρακτήρα.

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο»

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι «ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, απίστευτος. Στην αρχή λέω “κεραυνός; αποκλείεται” και μετά είδαμε τα πυροσβεστικά που έρχονταν. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ».

Δείτε βίντεο με δηλώσεις κατοίκων της περιοχής, μετά την έκρηξη:

Οχήματα που βρίσκονταν παρκαρισμένα έξω από το μαγαζί έχουν υποστεί υλικές ζημιές.

Σημειώνεται πως, το νυχτερινό κέντρο ήταν κλειστό καθώς λειτουργεί μόνο συγκεκριμένες βραδιές και κυρίως Παρασκευή και Σάββατο.

Οι αστυνομικοί του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών εντόπισαν μικρή ποσότητα δυναμίτη και φιτίλι.