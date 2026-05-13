Επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, συμμετοχή σε επεισόδια, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών. Αυτά είναι μερικά από τα αδικήματα των οκτώ συλληφθέντων για την ληστεία της τράπεζας στην Τιθορέα που έχουν καταγραφεί στο ποινικό τους παρελθόν. Μπορεί χθες να τους ασκήθηκαν βαριές ποινικές διώξεις αλλά το παρελθόν τους δεν μαρτυρά ότι οι διωκτικές αρχές είχαν να κάνουν με «ψημένους» κακοποιούς που είχαν «διανύσει» πολλά χιλιόμετρα στους δρόμους της παρανομίας.

Ωστόσο, ένας 29χρονος φαίνεται να είχε πιο ενεργή δράση ενώ στις κατ’ οίκον έρευνες που έγιναν εντοπίστηκαν στην κατοχή του και τα περισσότερα όπλα. Συγκεκριμένα, ένα πιστόλι, ένα περίστροφο, 6 πυροκροτητές ενας σιγαστήρας πυροβόλου όπλου, τρεις γεμιστήρες υποπολυβόλου, 370 φυσίγγια και συνδεσμολογία αποτελούμενη από ρολόι, καλώδια και μπαταρίες.

Ποιος είναι όμως ο 29χρονος και πότε είχε την πρώτη του «γνωριμία» με τις διωκτικές αρχές; Ήταν τον Σεπτέμβριο του 2015 όταν στην περιοχή των Εξαρχείων έγινε επίθεση στο αστυνομικό τμήμα, ύστερα από το τέλος μια αντιρατσιστικής πορείας. Μια ομάδα περίπου 100 ατόμων είχε πετάξει δεκάδες βόμβες μολότοφ ενώ σε βίντεο που είχε έρθει τότε στη δημοσιότητα είχε ακουστεί η φράση «τα μπουκάλια να πιάσουν τόπο, παιδιά». Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ένας αστυνομικός της ομάδας ΔΕΛΤΑ είχε σπάσει το χέρι του ενώ είχαν συλληφθεί εννέα άτομα.

Ανάμεσα τους ήταν και ο 29χρονος από την «ομάδα των οκτώ» που κατηγορούνται για τις 11 ληστείες σε Αττική και Περιφέρεια. Είχαν ακολουθήσει καταγγελίες συνηγόρων ότι πολλοί από τους συλληφθέντες κακοποιήθηκαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΕΛΤΑ και συγκεκριμένα ότι τους χτύπησαν με γκλοπ και τους έσπασαν τα δόντια. Τα αποτελέσματα της προανάκρισης από το Εσωτερικών υποθέσεων και της διοικητικής διερεύνησης της υπόθεσης, δεν έγιναν ποτέ γνωστά, ως συνήθως.

Λίγους μήνες αργότερα, ο νεαρός συνελήφθη στην περιοχή των Πατησίων την ώρα που μαζί με ένα ακόμα άτομο προσπαθούσαν να τοποθετήσουν έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό σε ένα αυτόματο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων σε υποκατάστημα τράπεζας. Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου 2016, και ενώ κρατούσαν στα χέρια τους ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό και προσανάμματα τζακιού έγιναν αντιληπτοί από περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Μόλις τα δύο άτομα είδαν τους αστυνομικούς προσπάθησαν να διαφύγουν. Ο μηχανισμός τους έπεσε, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά μπροστά από το χώρο του ΑΤΜ. Ακολούθησε καταδίωξη και συνελήφθησαν σε κοντινή απόσταση, παρά την αντίσταση που προέβαλαν.

Ένας ακόμα από τους συλληφθέντες, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα, δυο βαριοπούλες και τρεις τροχοί κοπής φαίνεται ότι είχε κατηγορηθεί για πιο σοβαρά αδικήματα. Συγκεκριμένα, ήταν «σεσημασμένος μεταξύ άλλων για παραβάσεις σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες από κοινού, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος αστυνομικού από κοινού, απείθεια, για παράβαση, αντίσταση, εμπρησμό, έκρηξη».

Τον Μάρτιο του 2019 γύρω από το Πολυτεχνείο είχαν γίνει επεισόδια μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών μετατρέποντας σε πεδίο μάχης την περιοχή. Τα πνεύματα ηρέμησαν ύστερα από περίπου τρεις ώρες, ένα αυτοκίνητο είχε καεί και μεταξύ των δυο συλλήψεων που είχαν γίνει ήταν και το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το «ελληνικό FBI» σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα.