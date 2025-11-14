Zougla Newsroom

Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Τελικά η υπόθεση της σπείρας των καζίνο, όπως αποκαλείται, και η οποία εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., έκρυβε πολύ σημαντικές λεπτομέρειες, οι οποίες αφορούν την πολιτική σκηνή.

Ο επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης Spa, που φέρεται να είναι ο υπαρχηγός της συμμορίας, ο Ευάγγελος Βουγιουκλάκης, φωτογραφίζεται χαμογελαστός με τρεις εμβληματικούς υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τον Κωστή Χατζηδάκη, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, πρώην υπουργό Οικονομικών και απόλυτο αφεντικό στο Μαξίμου, τον Βασίλη Κικίλια, νυν υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και τον λαλίστατο υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Άπαντες σε πολύ καλή διάθεση. Αν δεν ήξεραν ποιος είναι ο περίφημος επιχειρηματίας, τότε γιατί δεν ρώταγαν να μάθουν;

Από το πρωί της Παρασκευής, το πανελλήνιο ασχολείται με αυτή την εγκληματική οργάνωση, η οποία κατάφερε να «δαγκώσει» γνωστούς επιχειρηματίες, όπως τον Σπύρο Μαρτίκα, που του έφαγαν 600.000 ευρώ αλλά και τον Παντελή Παντελίδη, από τον οποίο απέσπασαν 250.000 λίγο πριν πεθάνει.

Ένας απότακτος αστυνομικός, o Αλέξανδρος Αναστασόπουλος και ένας επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης αλυσίδας Spa, o Ευάγγελος Βουγιουκλάκης, κατάφεραν να στήσουν την απάτη και την οργάνωσή τους, εκμεταλλευόμενοι όχι μόνο την αφέλεια των θυμάτων τους αλλά και τις πολιτικές τους επαφές.

Ο Ε. Βουγιουκλάκης μέλος κριτικής επιτροπής Καλλιστείων…

Ο φερόμενος ως υπαρχηγός της συμμορίας και επιχειρηματίας, Ευάγγελος Βουγιουκλάκης, ήταν το 2023 μέλος της κριτικής επιτροπής στα «Εθνικά Καλλιστεία GS HELLAS 2023».

