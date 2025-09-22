Χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από χωριά στα βόρεια των Φιλιππίνων, ενώ Σχολεία και Γραφεία έκλεισαν τη Δευτέρα (22/9), στο αρχιπέλαγος και τη γειτονική Ταϊβάν, καθώς ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες της χρονιάς απείλησε με πλημμύρες και κατολισθήσεις, και κινείται προς τη νοτιοανατολική Κίνα.

Ο υπερτυφώνας Ραγκάσα κινούνταν με ανέμους 215 χλμ./ώρα, με ριπές που έφταναν έως και 295 χλμ./ώρα, όταν χτύπησε το νησί Πανουιτάν στα ανοιχτά της επαρχίας Καγκαγιάν, το απόγευμα της Δευτέρας, ανέφεραν οι μετεωρολόγοι των Φιλιππίνων.

Super Typhoon Ragas on Batan Island. The epicenter of the cyclone passed south of this island🇵🇭 pic.twitter.com/LIa4e28BxP — Valdis (@valdisjansonsn) September 22, 2025

Οι τροπικοί κυκλώνες με συνεχείς ανέμους 185 χλμ./ώρα ή υψηλότερους, κατηγοριοποιούνται στις Φιλιππίνες ως υπερτυφώνες, ένας χαρακτηρισμός που υιοθετήθηκε πριν από χρόνια για να υπογραμμίσει τον επείγοντα χαρακτήρα που συνδέεται με τέτοιες ακραίες καιρικές διαταραχές.

Ο Ραγκάσα κατευθύνεται δυτικά και προβλέπεται να παραμείνει στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, περνώντας νότια της Ταϊβάν και του Χονγκ Κονγκ πριν φτάσει στην ηπειρωτική Κίνα.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία των Φιλιππίνων προειδοποίησε για πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές, λέγοντας ότι «υπάρχει υψηλός κίνδυνος απειλητικών για τη ζωή κυμάτων καταιγίδας με ύψη που υπερβαίνουν τα 3 μέτρα, μέσα στις επόμενες 24 ώρες στις χαμηλές ή εκτεθειμένες παράκτιες περιοχές», των βόρειων επαρχιών Καγκαγιάν, Μπατάνες, Ιλόκος Νόρτε και Ιλόκος Σουρ.

Όπως δήλωσαν αξιωματούχοι της Αντιμετώπισης Καταστροφών, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση στο νησί Καλαγιάν και σε ολόκληρη τη βόρεια ορεινή επαρχία Απάγιαο, δυτικά του Καγκαγιάν. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή περαιτέρω ζημιές από τον Ραγκάσα, ο οποίος τοπικά ονομάζεται Νάντο.

Tropical cyclone Ragas has intensified into a super typhoon of the highest category 5 near the Philippine Islands. Wind speeds at the center of the cyclone are currently reaching 266 km/h (74 m/s)! Today, the hurricane will reach the Luzon Strait. pic.twitter.com/UqWgUrJMiZ — Valdis (@valdisjansonsn) September 22, 2025

Ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων Φέρντιναρντ Μάρκος Τζούνιορ ανέστειλε τις κυβερνητικές εργασίες και όλα τα μαθήματα τη Δευτέρα στην πρωτεύουσα και σε 29 επαρχίες, στην κύρια βόρεια περιοχή Λουζόν.

Περισσότεροι από 8.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν για ασφάλεια από το Καγκαγιάν, ενώ 1.220 οδηγήθηκαν σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης στο Απάγιαο, το οποίο είναι επιρρεπές σε ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Οι εσωτερικές πτήσεις ανεστάλησαν στις βόρειες επαρχίες που επλήγησαν από τον τυφώνα, ενώ απαγορεύτηκε στα αλιευτικά σκάφη και στα φέριμποτ μεταξύ νησιών να αποπλεύσουν από λιμάνια λόγω της θαλασσοταραχής.

Ο Ραγκάσα, η 14η καιρική διαταραχή που πλήττει τις Φιλιππίνες φέτος, έρχεται ενώ οι Αρχές και τα δύο σώματα του Κογκρέσου διερευνούν ένα σκάνδαλο διαφθοράς που αφορά φερόμενες μίζες που οδήγησαν σε κατώτερα ή ανύπαρκτα έργα ελέγχου πλημμυρών.

Οι νότιες Κομητείες Ταϊτούνγκ και Πινγκτούνγκ της Ταϊβάν διέταξαν διακοπή πτήσεων σε ορισμένες παράκτιες και ορεινές περιοχές, καθώς και στα νησιά Ορχιδέα και Γκριν. Ο Ραγκάσα επέβαλε επίσης την ακύρωση των απογευματινών πτήσεων προς απομακρυσμένα νησιά και ανέστειλε διάφορες υπηρεσίες πορθμείων, ανέφερε το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων.