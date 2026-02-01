Πραγματοποιήθηκε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας η τελετή παράδοσης – παραλαβής των καθηκόντων του Υπαρχηγού Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού.
Τα καθήκοντα παρέδωσε ο Αντιναύαρχος Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος και ανέλαβε ο Υποναύαρχος Ιωάννης Σαράκης.
Παρών στην τελετή ήταν και ο Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος.
Στην τελετή παρέστησαν επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΝ και ΑΣ, μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, ανώτατοι αξιωματικοί, εν αποστρατεία, στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και λοιποί προσκεκλημένοι.