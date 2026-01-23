Παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων Διοικητή της Σχολής Ικάρων, από τον Υποπτέραρχο Ματθαίο Κανουπάκη, στον Υποπτέραρχο Ιωάννη Καραμάνη.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

Στην τελετή παραβρέθηκαν Μέλη του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου, Ανώτατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας , διατελέσαντες Διοικητές της ΣΙ, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και σπουδαστών Παραγωγικών Σχολών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, διδακτικό και πολιτικό προσωπικό της Σχολής, καθώς και Απόστρατοι Αξιωματικοί της ΠΑ.