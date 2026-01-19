Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη και ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, η τελετή παράδοσης – παραλαβής των καθηκόντων του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, από τον Αντιπτέραρχο Βασίλειο Μπρούμα στον Υποπτέραρχο Κωνσταντίνο – Σάββα Τζοβάρα.

Στην τελετή παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού και Ναυτικού, Ανώτατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, οι Διοικητές των Μονάδων της ΔΑΥ, διατελέσαντες Διοικητές της Διοίκησης, ο Αεροπορικός Ακόλουθος των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Colonel Christopher Iavaron, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, πολιτικό προσωπικό, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών θρησκευτικών και πολιτειακών Αρχών.